Deze Chinese bus lijkt meer op het origineel dan de ID. Buzz zelf

Je kan veel over de Chinezen zeggen, maar in sommige gevallen zijn hun kopieën bijna beter dan het origineel…

China strikes again! En dit keer is het niet met een vage Tesla-copy of een BMW-grille op een blender. Nee, dit keer hebben de Chinezen zich eens goed vergapen aan de Volkswagen ID. Buzz, en vervolgens gedacht: “Leuk. Maar dat kunnen wij goedkoper. En eigenlijk ook leuker.”

Zie hier de Skyworth Skyhome Summer. Deze half-elektrische-bijna-camper is een schaamteloze ode aan de klassieke VW-bus, maar dan met nét wat meer flair en nét wat minder Duitsheid. De voorkant is retro, de achterkant is… ook retro, en van opzij lijkt het alsof iemand de ID. Buzz door een kopieerapparaat heeft gehaald en op “ietsje breder” heeft gezet. Goed geslaagd, vinden wij hier.

De Summer is naast een retro-mobiel ook gewoon een lel van een zevenzits plug-in hybride met een lengte van 5 meter 29 en een wielbasis van 3,25 meter. Onder de motorkap vinden we een 1.5-liter benzinemotor van 154 pk, gekoppeld aan een elektromotor, wat resulteert in een gecombineerde output van 215 pk. Lekker net iets meer dan de 204 pk van de originele kopie. De topsnelheid ligt op 165 km/u. Dankzij een 32,8 kWh accupakket kan de Summer tot 150 km volledig elektrisch rijden.

Binnenin is het feest: grote schermen, fancy sfeerverlichting en genoeg bling om je tante uit de Jordaan jaloers te maken. En het mooiste? De stoelen kunnen omklappen tot een bed, hoef je hem niet om te bouwen tot camper. Het jammere? Hij blijft voorlopig alleen in China. Daarom kunnen we ook niet met prijzen strooien, die hebben we gewoon niet.

Conclusie? De Skyworth Summer is misschien niet subtiel, origineel of bescheiden – maar hij is wél leuk. En eigenlijk stiekem wat de ID. Buzz nog iets meer had moeten zijn: retro met een knipoog, modern met ballen. Al zijn we ook nog steeds een beetje verliefd op de Buzz hoor…

Wie weet: ooit bij een Alibaba-dealer bij jou in de buurt.