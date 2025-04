Simpele vraag vandaag. Welk merk koop jij nooit meer? En waarom?

Vorige week stelde ik de vraag of je al wist wat je volgende auto gaat worden. Daar kwamen veel antwoorden op en veel mensen hadden hun keuze eigenlijk ook al gemaakt. En het viel me op dat er veel mensen waren die een andere auto van hun huidige merk willen hebben.

Is op zich ook logisch. Als het merk en model je bevalt, de opvolger is niet ineens een wanstaltig gedrocht op wielen en de dealer is ook nog eens een fijne vriend, dan is er weinig reden om voor een ander merk te kiezen. Maar soms gebeurt dat wel.

Daarom dus de vraag; welk merk koop jij nooit meer?

Welk merk koop jij nooit meer?

Ik moet zelf behoorlijk lang nadenken over mijn eigen vraag, merk ik. Ik heb namelijk best wel wat verschillende merken gehad en ik ben er niet vanaf gestapt omdat het me an sich niet meer beviel ofzo. Het is meer dat er merken zijn die ik überhaupt niet zo snel zou kopen, omdat ik er weinig mee heb.

Neem Opel. Heel fijne auto’s, maar wat mij betreft een beetje vlees noch vis tegenwoordig. Of Hyundai. op de Ioniq 5 na zijn het ook een beetje truttenschudders. Of BYD. Dat hoeft voor mo sowieso niet. Je snapt me wel, hoop ik.

Maar een merk dat ik zelf heb gereden dat ik nooit meer koop? Ik denk dat het dan maar Renault zou worden dan. Mijn allereerste auto was een Clio RSi. Een heerlijk gooi en smijt wagentje van nog geen 950 kilo met 110 pk. Erg leuk uiterlijk, echt een bommetje.

De jaren erna is Renault wat mij betreft ook een beetje middel of the road geworden, op de Sport en RS-modellen na natuurlijk. En tegenwoordig is het helemaal niks bijzonders meer, wat ondergetekende betreft. Nee, echt spannend is het allemaal niet.

Al hebben we de nieuwe 5 die wel weer heel leuk is, dat wel. Alleen heeft die de verkeerde aandrijving. Als er eentje komt met een dikke V6 erin, ga ik misschien toch weer overstag.

Goed, hopen dat jij het er beter vanaf brengt. Welk merk koop jij nooit meer? En belangrijker, waarom is dat?

Laat het weten in de comments!