Wat staat er voor lekkers in de garage van dit Amsterdamse huis?

Tegen alle verwachtingen in kun je soms best wat lekkers zien in een Amsterdamse garage, zoals bij dit huis.

Met het beleid van de gemeente Amsterdam zou je niet verwachten dat er nog autoliefhebbers te vinden zijn in onze hoofdstad. Nou, dan heb je het zeker mis als je dat denkt. Hadden we vorige week nog een pand in de grachtengordel met een prachtige Benz, vandaag gaan we wat verder in de tijd.

Geen oud pand en ook geen oude auto’s. Dit is nieuw geld baby. Een appartementencomplex uit 2022, waarbij je alleen maar buren hebt met diepe zakken. Het zal vast niet zo gezellig zijn als een flatje in een volkswijk, maar in de garage is er altijd wel reden voor een praatje. Voor als je toch in Oud-Zuid wil wonen, maar geen zin heb in antieke monumentale toestanden.

Tenminste, als jij van auto’s houdt en een buurman of buurvrouw in het complex ook. Dit appartement staat te koop voor dik 3 miljoen euro en in de garage is het een klein feestje. We krijgen slechts een glimp te zien van wat er staat, maar reken maar dat er nog meer lekkers te vinden valt.

In dit geval de veilige keuze: een Porsche 911. Maar daarnaast begint het een stuk leuker te worden. Onder een doek blijft er weinig aan de verbeelding over. Ik zal maar meteen antwoord geven op de titel van dit artikel.

Dit is natuurlijk een prachtige Ferrari Roma. Een auto die la nuova dolce vita moet uitstralen en elke keer als je op de startknop drukt zit dat wel snor denk ik.

Het appartement zelf is natuurlijk wat fantasieloos. De sfeer die een woonboerderij uit 1880 ademt ga je niet in een betonnen blok uit 2022 krijgen. Maar meestal hebben eigenaren van dit soort appartementen nog een fatsoenlijk huis elders in het land, of buitenland. Zo’n appartement van in dit geval 3 miljoen euro koop je voor erbij. Omdat het kan.

Wil je een beetje aanspraak hebben op de buren moet je dus wat leuks meenemen in de garage. Het liefst wat klassieks of iets van de buitencategorie, want met de zoveelste Porsche ga je niet opvallen.