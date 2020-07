Zo goed doet de Lamborghini Urus het

Lamborghini heeft een mijlpaal bereikt met de productie van de Urus. Reden voor een feestje (op anderhalve meter afstand) in Sant’Agata Bolognese.

Je kunt zeggen wat je wilt, maar Porsche had het vroeg in de gaten: er is markt voor een dure, luxe en quasi-sportieve SUV. We zijn inmiddels bijna 20 jaar verder, maar nu hebben ook de andere sportwagenfabrikanten het ‘licht’ gezien. Zelfs Lamborghini heeft een SUV op de markt weten te zetten die als warme broodjes over de toonbank gaat.

Mocht het nog niet duidelijk zijn dat de Urus een schot in de roos is: Lamborghini maakt vandaag bekend dat de productie een mijlpaal heeft bereikt. Er zijn namelijk maar liefst 10.000 Uri (klinkt beter dan Urussen) van de band gerold. Dit alles in een tijdsbestek van twee en een half jaar.

Is de Urus daarmee de bestverkochte Lamborghini ooit? Nog niet, want de Huracán verkocht de laatste jaren ook behoorlijk lekker. Eind vorig jaar tikte deze Lambo de 14.022 aan en gaf daarmee de Gallardo het nakijken. Let wel: de Huracán wordt al sinds 2013 geproduceerd. Als er geen geen gekke dingen gebeuren (dat heel de wereld spontaan genezen is van SUV’s bijvoorbeeld) zal de Urus de Huracán dus makkelijk inhalen.

Het feestbeest (nummero 10.000) zie je hierboven. Dit sinistere exemplaar is bestemd voor een Russische maffioso een Rus. Hij heeft zijn Urus uitgevoerd in Nero Noctis Matt ( matzwart, voor degenen die geen Italiaans spreken) met een two-tone interieur in zwart en oranje.

Lamborghini toonde de 650 pk sterke Super-SUV voor het eerst aan de wereld in december 2017. Om de productie van de Urus te faciliteren verdubbelde Lamborghini het oppervlakte van de fabriek naar 160.000 m2. Dat hebben ze niet voor niets gedaan, blijkt nu dus.