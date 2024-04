Koningsdag loopt pijnlijk af voor Lando Norris

Lando Norris vierde Koningsdag in ons land, maar de dag eindigde voor de McLaren-coureur met zijn hoofd in het verband.

Doordat er altijd gezegd wordt dat F1 zo’n zware sport is, vergeet je bijna dat de twintig coureurs ook gewoon mensen zijn. Uiteraard mensen die erg veel van hun tijd besteden aan het trainen en voorbereiden voor de races, maar dat betekent niet dat je dan echt helemaal geen vrije tijd hebt. Je moet wel uitkijken wat je doet in je vrije tijd, want een blessure heb je zo opgelopen. Of iets erger dan dat, zo staan ons nog twee relatief recente verhalen bij van zowel Lance Stroll als Fernando Alonso die buiten het circuit om een fietsongeluk hebben gehad en daarbij serieuze verwondingen op hebben gelopen.

Koningsdag

Nu lijkt ook Lando Norris gewond te zijn geraakt buiten zijn F1-auto. Maar niet op een hele glansrijke manier, zoals tijdens een zware fietsmarathon of vechten met een beer ofzo. Nee, voor zover bekend is het gebeurd op een boot, tijdens Koningsdag. Hij was namelijk hier op 27 april, wellicht voelde hij zich dankzij de huiskleuren van McLaren thuis in onze oranje parade. Of gewoon voor de gezelligheid, want daar was zeker sprake van. Op Instagram circuleren beelden van Norris die het erg gezellig heeft op de verjaardag van Willem-Alexander. Hij maakt er een feest van op een boot waar Martin Garrix, de op twee na beste DJ ter wereld, staat te draaien. Als we de beelden zien, zit de sfeer er dik in.

Gewond

Goed, als je zonder benul van tijd en plaats staat de dansen en hossen op een boot terwijl de voorheen beste DJ ter wereld er een feestje van maakt, dan raak je nog wel eens de controle kwijt. Vandaar dus dat er een foto circuleert van Lando Norris met zijn hoofd in het verband en bloed uit zijn neus. Wat de verwonding precies is, dat is nog niet bekend. De McLaren-coureur heeft er nog niks over verteld. Het lijkt er vooralsnog niet op dat de GP van Miami volgend weekend in het geding komt voor Norris.

F1-coureurs, het zijn net mensen, die ook wel eens met een kleine opstoot een feestje verlaten. Voor Lando Norris om vele redenen een Koningsdag om niet snel meer te vergeten.