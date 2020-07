De kleinste crossover in een AMG-verpakking. Dat is de Mercedes-AMG GLA 35.

Hij heeft 306 pk uit een tweeliter viercilinder. Het turboblok weet er lekker aan te sleuren, zo ontdekten we eerder in de Mercedes-AMG A 35. Maar wat als je dit concept in de hoogte neemt? Dan krijg je de Mercedes-AMG GLA 35. We gingen met deze nieuwe variant op stap.