Alpina 5 Series: alle blubberdikke uitvoeringen op een rij

Voor vandaag duiken we in de wereld van de Alpina 5 Series!

Goedemorgen jongens en meisjes, fijn dat jullie er zijn! Voor het achtergrondartikel van deze ochtend gaan we het eens hebben over de Alpina 5 Series. De BMW 5 Serie Touring (G61) is namelijk net in productie productie en dat betekent dat de laatste G31’s van de band gelopen zijn. Daarmee komt er een einde aan een roemrucht tijdperk. Niet alleen aan de 5 Serie Touring met de separaat te openen achteruit, maar ook aan de Alpina 5 Series.

Want met de G31 verdwijnt dat model namelijk ook. Alpina is op dit moment aan het afschalen met de modellen en als de BMW’s waarop ze gebaseerd zijn uit productie gaan, komt er géén opvolger. Sad. Daarom hebben we voor vandaag voor deze spreekbeurt een boeiend onderwerp uitgekozen.

Wat we gaan doen om het een beetje overzichtelijk te houden: we bespreken elke generatie kort wat Alpina er allemaal voor heeft gedaan en in de tweede alinea nomineren we het model dat je in je collectie moet hebben.

Neue Klasse

1963 – 1968

Voordat we beginnen met de Alpina 5 Series, moeten we eigelijk kijken naar de Neue Klasse-modellen die ervoor kwamen. Dit is namelijk waar het allemaal begon voor Alpina. Buckard Bovensiepen ontwikkelde upgrades voor diverse BMW’s. In dit geval de 1500, 1600, 1800 én 1800 Ti. De kit bestond uit twee Weber 40-carburateurs, nieuwe luchtinlaatkanalen, aangepast luchtfilter en een elektrische brandstofpomp. Het bijzondere eraan was niet zozeer dat deze auto’s sneller waren (dat was wel het geval hoor), maar ze liepen keurig en de betrouwbaarheid was puik. De managers van BMW reden rond met upgrades Alpina, wat de link tussen die twee merken sterker maakte.

E12-generatie

1973 – 1982

Voor de eerste 5 Serie had Alpina diverse leuke uitvoeringen. Het was toen nog niet echt een fabrikant zoals het later zou worden, maar we zien hier wel de ‘totaalpakketten’ van de techneuten uit Buchloe. Bijzonder: er was een viercilinder Alpina 5 Serie, de Alpina A4. Qua namen is het echt zeer onoverzichtelijk. De Alpina B2 is de variant met de motor uit de 3.0 CS met in dit geval 230 pk. Iets minder dik was de Alpina B6, met 2.8 zes-in-lijn met 200 pk. Uiteraard kon je de modellen herkennen aan de Alpina frontlip, twintigspaaks velgen en optionele dekoset. Ook waren er diverse sportieve opties voor het interieur. Het topmodel was de Alpina B7 Turbo met maar liefst 300 pk.

Maar de meest bijzondere was de Alpina B7 Turbo S. Dit was simpelweg de snelste vierdeurs auto… in de wereld. Waar de gewone B7 een 3.0-motor heeft, is B7 S Turbo voorzien van een 3.5 liter. De KKK-turbo is identiek, maar de turbodruk lag ietsje hoger waardoor je 330 pk onder je rechtervoet had. Van 0-100 km/u sprinten duurde slechts 5 seconden, maar het meest hilarisch was de topsnelheid van 261 km/u. Het is een bijzonder zeldzame auto, er zijn slechts 60 exemplaren van gebouwd.

E28-generatie

1981 – 1987

Van de E28 kwamen er natuurlijk ook de nodige Alpina-derivaten en ook nu waren de namen echt mega verwarrend. Het begint met de Alpina B9 3.5, met een (je raadt het al) 3,5 liter zes-in-lijn, goed voor 245 pk. In 1985 werd de auto opgevolgd door de Alpina B10 3.5, met een sterkere zescilinder.

De meest bijzondere is de Alpina B7 Turbo/1. Deze kun je zien als opvolger van de B7 Turbo en B7 S Turbo. Bijzonder is dat Alpina de turbodruk verlaagde van de KKK-turbo. Dit was mogelijk omdat de compressie juist werd verhoogd. Het resultaat was 300 pk en 501 Nm. Hierdoor kon je op de Autobahn een snelheid van 265 km/u halen. Uiteraard heeft de B7 Turbo/1 een aangepast Bilstein-onderstel en grotere remmen, naast de nodige visuele upgrades. Er zijn er 236 exemplaren van gemaakt.

E34-generatie

1988 – 1996

Nu zijn we aangekomen bij de favoriete generatie van @jaapiyo. Voor het eerst zijn er drie modellijnen. Of eigenlijk vier. Interessant voor de Zwitserse markt was de B10 3.0 Allrad. Niet de snelste Alpina ooit, maar wel een bijzonder fijne auto mét vierwielaandrijving. In het midden van het gamma was de B10 3.5/1. Dit was de archetypische Alpina, met een grote hubraum-zescilinder. Bijzonder was de komst van de V8-modellen. Aangezien BMW stopte met de dikke zescilinders en over ging naar de V8, deed Alpina dat ook. Eerst met de B11 4.0 met 315 pk, later met de 340 pk sterke B10 4.6.

De variant die je wil hebben is de Alpina B10 BiTurbo. Zoals de naam zegt heeft deze niet één, maar twee turbo’s, in dit geval de Garett T25. Alpina koos hiervoor omdat je zo veel vermogen had, maar minimale turbo-lag. Het resultaat – naast een hoop kleine modificaties – was 360 pk en 520 Nm. De topsnelheid van de B10 BiTurbo was 290 km/u! Dat was toentertijd alleen voorbehouden aan supercars. Het was de ideale auto voor mensen die de Lotus Omega iets te opvallend en ordinair vonden. Er zijn er 507 stuks van gebouwd van 1989 tot 1994.

E39-generatie

1997 – 2004

Deze generatie 5 Serie geldt nog altijd als de ultieme Fünfer voor velen. Bij Alpina kon je terecht voor een hele hoop verschillende varianten. De meest bekende is de B10 V8, met een 4.6 liter V8 die er 340 pk uitperste. BMW nam zijn tijd met de M5, dus was de B10 V8 het topmodel voor de 5 Serie tot die tijd. Deze motor zouden we later terugzien in de BMW X5 4.6is.

Naast de V8 kon je ook een zes-in-lijn krijgen. De B10 3.2 had de 528i als basis, maar Alpina veranderde er zo ongeveer alles aan. Met 260 pk was deze bijna even snel als de 540i, maar wel goedkoper. In 1999 werd de 3.2 opgevolgd door de B10 3.3 met 280 pk. Helemaal nieuw en erg bijzonder was de Alpina D10 BiTurbo, de eerste Alpina-diesel! Deze is in samenwerking ontwikkeld met BMW en was de eerste echt snelle zelfontbrander. Het vermogen van 238 pk is niet verkeerd, het koppel van 500 Nm was ongekend hoog.

Maar welke wil je dan in je collectie? Simpel, de B10 V8 S. Na de facelift van de E39 hield Alpina nog eventjes vast aan de 4.6 met 340 pk. De ‘S’ kwam ietsje later. Voor de V8 S werd de cilinderinhoud vergroot naar 4.8 liter. Het maximumvermogen van 375 pk kwam dicht in de buurt van de 4.9 liter V8 uit de M5. Het koppel (510 Nm) was zelfs ietsje hoger. De sedan had een topsnelheid van 284 km/u, de Touring was met 273 km/u ietsje trager. Leuk weetje: deze motor zou ook zijn weg vinden naar de Alpina V8 Roadster (de Z8 van Alpina). Er zijn er slechts 188 van gebouwd, waarvan de Touring met 43 exemplaren de zeldzaamste is.

E60-generatie

2005 – 2010

Alpina gooide voor de E60-generatie helemaal het roer om. Ditmaal geen zescilinders of diesels. maar alleen een V8. Het was lastig om de V8 uit te boren en op andere old-school manieren op te voeren, simpelweg omdat BMW zo mogelijk alle methodes had toegepast. Daarom koost Alpina voor drukvulling middels een Lysholm mechanische compressor. Dit past uitstekend bij een Alpina. Een motor met supercharger heeft een dircete gasrespons en bakken met koppel.

Het grootste nadeel was het verbruik, maar dat is niet iets waar de traditionele Alpina-klant zich druk om maakt. Qua vermogen (500 pk) kon de B5 zich bijna meten met de M5, maar de B5 had meer koppel (700 Nm). Ook heeft de B5 een automaat met koppelomvormer. De topsnelheid was een hilarische 314 km/u! Dat bleek een bijzonder bescheiden opgave, want de trager geachte Touring liep tijdens een Duitse test al 319 km/u! Dat is het mooie aan Alpina’s, ze zijn op asfalt vaak sneller dan op papier.

De meest special versie kwam eind 2007 op de markt in de vorm van de Alpina B5 S. Inderdaad, met de S die andere speciale modellen ook al eens hadden. De motor werd ietsje opgepept. Dit resulteerde in 530 pk en 725 Nm, in beide gevallen meer dan de M5. Ook heeft de B5 S een betere ZF 6HP-automaat. De diffusor achterop was niet standaard, maar wel een herkenbare feature (op de foto heeft de sedan ‘m wel. Er zij er 179 van gebouwd, waarvan slechts 59 Tourings.

F10-generatie

2010 – 2017

Waren we net gewend aan de supercharger achtcilinders, stapte Alpina er weer vanaf. Dat komt natuurlijk door BMW zelf. Die hadden hun atmosferische V8 vervangen voor een 4.4 V8 met twee turbo’s, de N63B44. Logisch dus dat Alpina die motor als basis nam. Het was niet zomaar een gechipte 550i, bij Alpina veranderen ze altijd nog meer. In dit geval pakte BMW de koeling aan met een betere oliekoeler, transmissie-oliekoeler, intercooler en radiator. Het resultaat was 507 pk en 700 Nm. In 2012 kreeg de auto een bescheiden boost naar 540 pk en 730 Nm. Mocht je de V8 zware overkill vinden, kon je bij Alpina nu ook weer terecht voor een diesel, de D5 BiTurbo met 350 pk en 700 Nm. Heel zeldzaam is de Alpina D5 Touring, in principe een 530d met wat Alpina-onderdelen, speciaal voor de Japanse markt.

De meest bijzondere is de B5 Edition 50. Deze auto vierde in 2015 het 50 jarige bestaan van Alpina. Met name de luchttoevoer is keihard aangepakt, evenals de brandstofpomp. Hierdoor waren de speciricaties om van te likkebaarden: 600 pk, 800 Nm en een topsnelheid van 328 km/u! Er zijn er slechts 50 van gebouwd. Overigens kreeg de normale B5 op einde ook deze motor, maar dan zonder die toffe velgen.

G30-generatie

2017 – 2024

Wederom was er keuze uit een zes-in-lijn diesel of een V8. De D5 heeft een 3.0 zescilinder met maar liefst drie turbo’s. De naam ’S’ doet suggereren dat er ook een non-S is, maar die is er niet. Het vermogen van 388 pk is indrukwekkend, maar het koppel van 800 Nm is ongekend, zeker als je bedenkt dat de D5 S voldoet aan de strengen Euro 6c-uitstooteisen. Allrad-vierwielaandrijving is altijd standaard.

Dat geldt ook voor de B5 BiTurbo. De basis is de 540i xDrive, maar dan met de motor uit de M550i, die ze flink onder handen hebben genomen. Bijzonder is dat de B5 er ook als Touring is, bij BMW is M550i altijd een sedan. Met 608 pk en 800 Nm haal je op je sloffen 330 km/u (Touring 325 km/u).

Facelift

2020 – 2024

Normaal gesproken zit er niet zoveel verschil tussen Alpina-modellen van vóór en na de LCI. Zeker niet als de verschillen bij BMW ook niet schokkend zijn. In dit geval moeten ‘m we toch even benoemen, want de verschillen zijn nu behoorlijk. Dat komt niet zozeer door de facelift van BMW, alhoewel die koplampen en achterlichten een duidelijke indicatie zijn. Het grootste verschil is dat de facelift-modellen zijn gebaseerd op de M Sport-uitvoering! Voorheen pakte Alpina altijd de non M Sport als basis.

De laatste

2023 – 2024

En zo zijn we aanbeland bij de laatste: de B5 GT. Deze kun je eenvoudig herkennen aan de bronzen velgen en bijzondere kleuren, zoals onder andere Daytona Violet, Artic Race blauw, Imola rood en Verde British Racing. De motor is door Alpina nog verder aangepakt, met 634 pk en 850 Nm is deze sterker dan de M5 Competition. Er zijn er slechts 250 van gemaakt, waarvan de laatste waarschijnlijk nu worden afgeleverd.

