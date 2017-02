De A6 wordt de eerste energieneutrale snelweg van Nederland

Vandaag de dag, 16 februari, heeft minister Schultz van Haegen met de Nuna Solar auto het officiële startsein gegeven voor de aanleg van de eerste energieneutrale snelweg van Nederland.

De aangewezen asfaltstrook is de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost. Deze zal verbreedt worden naar 8 rijstroken, voor twee rijrichtingen dus. Hij zal met behulp van zonnepanelen worden voorzien in zijn energiebehoefte. De aannemer is het consortium Parkway 6. Zij zullen bij het knooppunt A6/A27 een zonnepanelenveld aanleggen met 4000 tot 10.000 zonnepanelen. Dit zou in theorie voldoende energie moeten kunnen opwekken om alle verkeerssystemen en verlichting tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost draaiende te houden.

Minister Schultz zegt er het volgende over: ‘We zetten met deze eerste energieneutrale snelweg van Nederland een belangrijke stap in een grote ambitie. De snelweg bij Almere zal de eerste zijn, maar zeker niet de laatste. In 2030 moeten al onze wegen, bruggen, tunnels en sluizen in hun eigen energiebehoefte voorzien. Met de verbreding van dit deel van de A6 zorgen we ervoor dat we de groei van het verkeer bij Almere kunnen opvangen. Door een deel van het traject lager aan te leggen en op- en afritten verder uit elkaar te leggen ontstaat er bovendien ruimte voor toekomstige gebiedsontwikkeling.’

De A6 is dus niet de enige snelweg die aangepakt gaat worden. De drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere komen allemaal aan de beurt. De extra rijstroken van de A6 bieden extra bereikbaarheid van het gebied en bevorderd de doorstroming. Het klusje moet geklaard zijn voor 2022 als de Floriade wordt geopend, werk aan de winkel dus!