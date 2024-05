Kwalificatie F1 Miami: Ricciardo eruit in Q1!

Wie pakt de pole voor de echte echte F1 race dit weekend, in Miami?

Is het nu wat zo’n Sprint Race? Het is in ieder geval ontegenzeggelijk dat we al wat actie gezien hebben, terwijl het main event nog moet komen. In dat opzicht krijgen de tickethouders in Miami in ieder geval wel waar voor hun geld. Maar goed, Max heeft weer gewonnen. Tegelijkertijd zagen we dat het verschil met Ferrari niet heeeeeeel groot was. En eigenlijk verwachten het hele weekend al Lando Norris vooraan met de geupdatete McLaren. Nu dan in de kwalificatie?

Q1

De onder druk staande Sargeant is de eerste op de baan. Teambaas James Vowles heeft inmiddels gezegd dat Andrea Kimi Antonelli niet voor Williams zal rijden in Imola. Maar ja, je weet hoe laat het (bijna) is als iemand de noodzaak voelt zoiets te moeten roepen over je zitje. In die zin is het ook wel apart om Sargeant als eerste naar buiten te sturen. Aan de ene kant heb je dan een vrije baan. Aan de andere kant is het vrijwel nooit het moment om de beste tijden te zetten. Terwijl juist Logan wel een optimale strategie kan gebruiken. De enige Amerikaan in het veld breekt echter zijn ronde af en komt de pit binnen.

De Ferrari’s zetten dan het snelste tempo neer met Sainz 24 duizendsten voor Leclerc. Perez sluit aan op P3, voor Russell en Piastri. Verstappen heeft het op de radio over problemen met de auto. Maar die lijken daarna te verdwijnen, want VER zet de BESTE tijd op de klokken. Een dikke tiende pakt hij op beide Fezza’s. Hulkenberg gaat ondertussen naar P5. Maar dat wordt P6 als Hamilton P3 grijpt. Zoals wel vaker zit er duidelijk nog wat evolutie in de baan.

Sainz gaat dan naar P1 op een gebruikte set softs en Norris laat andermaal de snelheid zien die de McLaren wel degelijk heeft op P2. De Brit moet nu zorgen dat hij ook in de derde sessie komt en daar een nette ronde neerzet. Sargeant is aardig bezig maar wordt helaas voor hem opgehouden door Tsunoda. Misschien krijgt de Japanner daar een straf voor. Maar dat helpt Sargeant niet vooruit. Hij staat in de gevarenzone met Gasly, Magnussen, Zhou en teammaat Albon, die het zwaar heeft dit weekend.

Helaas voor Logan komt hij er ook niet meer uit. Althans, even, maar de rest verbetert zich dan ook. Althans, iedereen behalve Ricciardo en Magnussen. De Ozzie die nog de ster was van de Sprint Shootout en de Sprint, komt nu opeens weer tekort terwijl Tsunoda wel dik door gaat. De twee coureurs van VCARB blijven zo een enigma gewikkeld in een mysterie. Bottas, Sargeant, Ricciardo, Magnussen en Zhou liggen eruit.

Q2

Verstappen doet een ronde op gebruikte banden en gaat daarmee naar P1, maar wordt verbeterd door beide McLarens. Leclerc is dan nog iets sneller. Sainz gaat op nieuwe softs naar P4, achter zijn teammaat en de McLarens maar voor Verstappen. Het topteam gaat hier dus misschien wegkomen met een gang naar Q3 op gebruikte banden. Maar is dan niet ook nog eens het snelst van iedereen.

Albonio zorgt dan voor een gele vlag door zijn auto onderstuurd te parkeren in de laatste ‘echte’ bocht van het circuit. Audi doet pas in 2026 mee, maar zo gaat dat er dus ongeveer uitzien. Even de achteruit inschakelen, een keertje steken en door. Met een aftikkende klok staan Ocon, Hamilton, Stroll, Alonso en Albon in de gevarenzone.

Hamilton gaat dan kneiterhard en redt zichzelf. Gasly valt daarmee terug. Hij is wel sneller dan Ocon. De Alpines staan 12de en 13de. Stroll is bizar genoeg andermaal sneller dan Alonso. De Canadees is elfde, Alonso slechts vijftiende. Albonio is veertiende.

Q3

Hulkenberg heeft dus ook weer Q3 gehaald, maar heeft daar vervolgens niet heel veel te zoeken. Hij zet een tijd neer, maar daar is ook alles mee gezegd. Hamilton is sneller maar zijn eerste ronde is ook niks speciaals. Russell is zes tienden sneller. En dan zijn het weer de ekte ekte toppers, in gebruikelijk volgorde die hun tijden neerzetten.

Verstappen is eerste, vor Leclerc, Sainz, Piastri, Perez en Norris. Norris zet zijn tijd neer op mediums en we begrijpen wel waarom. In de Sprint Shootout was NOR het snelste van de gehele sessie op mediums in SQ2. De softs werken tot op heden niet geweldig in Miami. Albon claimt dat hij er niet meer dan zes bochten mee kan doen als hij ze volledig aanspreekt. Tsunoda wist er dan wel weer achtste mee wist te worden in de sprint, maar daarvoor moet je fluisteren tegen de banden, niet ze maximaal de bocht om gummen.

Voor de laatste pogingen gaat ook Mercedes op de mediums de baan op, terwijl Norris het nu juist toch probeert op softs. Maar het maakt allemaal weinig verschil. Verstappen pakt weer de pole, Leclerc is tweede, Sainz derde, Perez vierde, Norris vijfde, Piastri zesde, Russell zevende, Hamilton achtste, Hulkenberg negende en Tsunoda tiende.

We zien dus wel een klein beetje toenadering van team rood, maar de combo Verstappen – Red Bull blijft onverslaanbaar.