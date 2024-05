BREEK: garnalen met een beetje saus kosten 290 Dollar bij F1 GP Miami

De Grand Prix van Miami bijwonen is een kostbaar genoegen. Een kleine versnapering kost je al snel honderden Dollars.

De afgelopen jaren heeft de Westerse wereld natuurlijk een enorme geldontwaarding gezien. Tenminste in Europa (EU) en de Verenigde Staten. De moneyprinter ging steeds maar brrrrrrrr en dat zie je aan alles. De prijs van boodschappen in de winkel, benzine aan de pomp en de abonnementen op F1TV. Ontkenners van deze elite-strategie claimen dat het ligt aan Rusland, oorlog en dat soort zaken.

Maar onafankelijke denkers laten zich daar niet door in de lure leggen. Het feit is bijvoorbeeld dat de Zwitserse Franc vlak voor de Euro ietsje meer waard was dan een Gulden. En dat de Zwitserse Franc nu ietsje meer waard is, dan een Euro. In twintig jaar tijd is de Nederlandse Jan Modaal dus door de helft gegaan ten opzichte van de Zwitserse Jan Modaal. Daar waar men directe democratie heeft en niet meedoet aan globalistische gekkigheid.

Het voordeel van zoveel geld in omloop, is er voor sommige mensen echter ook. Aan de top van de berg, stapelen de munten zich alleen maar op. Binnenkort verdienen de beste NBA basketballers bijvoorbeeld niet meer 40 miljoen Dollar per jaar zoals vijf jaar geleden, maar 80 miljoen Dollar per jaar. Captains of Industry verkopen het spul dat allemaal duurder is geworden. Dus de bankbiljetten klotsen de geldpakhuizen uit.

Op weinig plaatsen zie je dat beter dan tijdens de Grand Prix van Miami. Een kaartje kost al snel 1.000 Euro en dan heb je niet de beste plaatsen. Een basketbal-teamgenoot informeerde hoeveel het zou kosten om in de nep-haven te zitten. Is namelijk toch wel koddig, maar, 14.000 Dollar. Hij besloot dat het net iets teveel van het goede was.

Maar niet alleen de kaartjes zijn duur, ook de versnaperingen zijn dat. Op Reddit plaatst een bezoeker van de race de prijslijst van enkele verfrissende versnaperingen. Een beetje tonijn, een paar garnaaltjes, je kent het wel. Van de prijzen van deze hartversterkingen, krijg je echter spontaan een hartverzakking. Honderden dollars kost het. Voor de elites met een windfarm en een expense account, is het kennelijk allemaal zonder verblikken of verblozen op te brengen.

Nu hoort het er natuurlijk bij dat als je naar een evenement gaat, je ook betaalt voor de mensen die een hele dag heftig zwetende hongerige mensen bedienen. En dat het dan 3 à 4 keer zo duur is als in de supermarkt, moet je accepteren. Maar toch vallen velen deze extreem prijzige tonijnbroodjes, verkeerd in de keel. Deze garnaaltjes gaan niet maal 2 of maal 10, maar eerder maal 20 van wat je er elders voor zou betalen.

Verschillende mensen geven commentaar op de socials dat ze 20 minuten verwijderd wonen van het circuit, maar dat een extraatje kaviaar hetzelfde kost als hun eten voor een hele maand. Sommigen zeggen ‘ga dan naar het WEC of de IndyCar, is leuker en goedkoper’. Maar ja, dat is dan ook toegeven dat het hoogste niveau bekijken voor heel veel mensen niet meer bereikbaar is.

Gezeur van mensen die gewoon moeten ophouden zo arm te zijn? Of is rijk worden tegenwoordig geen consequentie meer van hard werk maar van systeemcorruptie van met overheden en politieke agenda's verweven bedrijfstakken en moeten we dat keihard aanpakken?