BREEK: Verstappen WINT de Sprint in Miami

Negentien rondjes in Miami als opwarmertje voor morgen. Wie pakt er vast wat puntjes?

In de Sprint Kwalificatie/Shootout was Verstappen gisteren andermaal de aller snelste. Dat kwam als een grote verrassing voor de Nederlander. Zijn laatste ronde op softs was naar eigen zeggen namelijk matig. Maar hij ging toch naar P1. De andere coureurs hadden namelijk ook geen geweldige rondes. Sterker nog; stiekem was Norris de snelste man van de sessie. Maar hij deed dat in SQ2 met de mediums. Op het moment suprême gooide NOR het echter weg. Hij start vandaag als negende.

Start

De Red Bulls komen beide matig van de plek. Leclerc profiteert net niet, dus Max blijft eerste. Ricciardo, gisteren uitblinker, komt wel voorbij aan Perez. Het is de ervaren Hamilton die een soort Grojeanesque do or die probeert. Gisteren faalde Mercedes erin SQ3 te halen met beide auto’s, dus HAM heeft ook weinig te verliezen. Hij kiest de binnenkant en remt erg laat. Je weet vooraf dat zoiets verkeerd kan aflopen en dat doet het ook. De Brit caramboleert Norris, Stroll én Alonso de baan af. Voor Stroll en Norris is het terminaal, Alonso kan door maar als laatste in het veld. Zelf kan Hamilton door op P9 en gek genoeg is er niet direct sprake van een straf.

De situatie zorgt voor een safetycar. Als die weggaat, trekt Max vervolgens in de eerste ronde nét een gaatje van meer dan een seconde op Leclerc. Geen DRS voor de Monegask dus. Perez gaat onkarakteristiek snel voorbij aan Ricciardo voor P3. De Ozzie heeft uiteraard de pees niet voor P4 over meer dan een ronde. Maar hij weert zich toch kranig tegen Sainz. Het is ook niet erg makkelijk inhalen in Miami.

Verstappen gaat weer makkelijk naar de zege, maar klaagt wel over weinig grip. Hamilton tracht dan met alle macht Magnussen voorbij te gaan die achter zijn teammaat is aangesloten op P8. Maar K-Mag verdedigt weer met hand en tand. Helaas voor de Deen tikt de wedstrijdleiding hem weer op de vingers. Hij heeft de chicane een keer afgesneden. Beetje streng wel. Echter zien we in de herhaling van een andere actie met Hamilton dat K-Mag überhaupt weer op het randje van het betamelijke balanceert. Deze reputatie die hij steeds bevestigt, helpt hem ook niet bij de pennenlikkers.

Mid Race

Mag heeft dus straf, maar net als in Saoedie-Arabië, lost hij die niet in. In plaats daarvan houdt hij het hele veld op en laat hij Hulkenberg voor hem ontsnappen. Misschien vermoedt MAG dat HAM hem er weer aan heeft zitten naaien (wat ook zo is), want bij de volgende poging van HAM om de Deen in te halen, verdedigt hij gewoon weer maximaal. Zodanig dat nu Tsunoda handig voorbijkomt aan Hamilton. Zo heeft dadelijk de Brit alsnog geen puntje. Magnussen krijgt voor de moeite nog een straf, maar dat zal hem niet bommen.

Finish

Enfin, Max wint dus. Leclerc wordt tweede op drie seconden en Perez derde nog weer twee seconden daarachter. Die verschillen zijn dus niet enorm. Ricciardo is wel duidelijk trager en verliest in 19 ronden 15 seconden. Maar ja, met een goede kwalificatie is er dus veel te winnen, want inhalen is echt lastig.

Sainz, Piastri, Hulkenberg en toch nog Hamilton vormen de top-8. Tsunoda wordt in de laatste ronde nog ingehaald door de zevenvoudig kampioen. Het is wel een beetje ironisch dat de brokkenpiloot van de eerste bocht geen straf krijgt en Magnussen tweemaal de deksel op de neus krijgt. Maar goed, zo ging het vandaag.

OF TOCH NIET! Karma bezoekt Hamilton toch nog na de race, want hij krijgt een straf aan de broek voor te snel rijden in de pit. Zo gaat TSU dus naar P8 en scoort VCARB dubbele punten. Puik werk.

Vanavond staan we uiteraard ook nog voor je klaar met de kwalificatie. Maar eerst even netjes onze gevallen voorvaderen herdenken om 20:00 uur natuurlijk. Waarvan akte.

Uitslag Sprint Miami