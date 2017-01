De McLaren P14 druppelt het web op

Afgezien van wat vage teasers was er nog geen duidelijk beeld van de nieuweling verschenen. Tot nu.

Met dank aan overijverige Instagrammers is bijgaande foto vannacht op het internetje verschenen en als we ons niet vergissen gaat het om de opvolger van de huidige 650S/675LT-lijn, namelijk de Super Series. Volgens de geruchtenmolen krijgt dit ding niet minder dan 720 pk uit de bekende 3.8 V8.

Het uiterlijk van McLarens wordt niet door iedereen gewaardeerd, wat op zich logisch is. De mannen uit Woking zetten met name in op effectiviteit en rijeigenschappen, voor emotie kun je wellicht beter het vliegtuig richting Italië pakken.

Afgaande op deze slechte foto (of photoshop) lijken de Britten het roer lichtjes om te gooien. Deze P14 lijkt in elk geval afscheid te nemen van het vertrouwde familiegezicht, dat we natuurlijk ook kennen van onder meer de 570S. In plaats daarvan zien we een scherpere neus en zowaar enkele spannende lijnen rondom de heupen. De voortekenen zijn niet verkeerd dus, in Genève wordt ‘ie onthuld!