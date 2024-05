De Land Rover Defender is een belachelijk succes. En dat kan JLR wel gebruiken.

Met alle slechte berichten de laatste tijd over Jaguar, zou je denken dat Jaguar-Land Rover (JLR) in zwaar weer verkeert. Het concern bestaande uit de twee Britse merken die door Ford aan Tata verkocht, is immers al niet zo groot om te beginnen. Als dan ook nog een van de twee merken praktisch de bietenbrug opgaat, wordt de spoeling dun zou je zeggen.

Niets is echter minder waar, want waar Jaguar het erg zwaar heeft, pakt Land Rover dit verlies dubbeldwars op. Land Rovers staan steevast laatste in lijstjes van de meest betrouwbare auto’s. Maar, veel mensen zweren erbij en blijven ze maar kopen. Het heeft dan ook ontegenzeggenlijk wel een bepaalde uitstraling. En in het terrein kunnen de auto’s natuurlijk ook echt wat, zelfs als ze daar meestal niet ingezet worden. Je gaat echter ook niet 10.000 meter duiken met je chronograaf.

Enfin, de nieuwe Defender is een belachelijk succes voor JLR. Ruim een kwart van alle verkochte JLR producten, betrof vorig jaar een Defender. Dit zorgde ook voor gezonde zwarte cijfers bij het concern. Op een (record)omzet van 29 miljard Pond, werd 2,2 miljard winst gemaakt, een marge van 9,2 procent. Dat is behoorlijk degelijk in de autowereld, wat natuurlijk een volwassen industrie is (voor het grootste deel).

Ook kneiterhard gaan de grootste Range Rover modellen (de Range Rover en de Range Rover Sport). Samen gingen zij ook 130.000 keer over de toonbank. En de koek is voorlopig nog niet op. Er staan namelijk nog 133.000 auto’s in bestelling, waarvan 76% Defenders, Range Rovers en Range Rover Sports. In principe kan JLR Jaguar dus nog even aan de beademing houden, wat goed nieuws is voor alle petrolheads. Waarvan akte.