Geeft BMW ons een extreme blepper als M8 uitzwaaimodel?

Nu de G30 5-Serie verdwenen is, zijn ook de resterende dagen van de 8-Serie beperkt. Krijgen we een extreme blepper als uitzwaaimodel?

Tot spijt van velen, is de G30 5-Serie inmiddels verdwenen en vervangen door de G60 5-Serie. Groter, minder fraai, minder zachte plastics, minder keuze qua motoren, een loodzwaar M model met hybride aandrijving…De meeste echte kenners worden niet heel warm van de G60. De vorige twee generaties Fünfer waren extreem goed. De nieuwe lijkt toch een beetje meer het pad van de E60 te volgen.

Het verscheiden van de G30 betekent ook dat het basisplatform van de BMW 8-Serie is komen te vervallen. Althans, de G60 gebruikt een geupdatete versie van het CLAR-platform dat voor de vorige generatie 5-Serie gebruikt werd. Het zal dus niet helemaal anders zijn, maar toch. Er is een tijd van komen en van gaan. Voor de G1x 8-Serie, is die laatste in zicht.

Soms is zo’n eindfase van een automodel echter ook de beste fase voor een automodel. Je kan daarbij denken aan een volgehangen afscheidseditie met veel luxe voor weinig als het een C-segmenter betreft. Maar ook bijvoorbeeld aan een Lamborghini Aventador Ultimae als het een blepper betreft.

Van de vorige BMW E31 8-Serie, kwam later zo de 850CSi op de markt met ruim 380 pk sterke V12. Het had nog veel mooier kunnen zijn. In de krochten van BMW’s museum staat namelijk een heuse E31 M8, met de V12 uit de McLaren F1 (min of meer). De geschiedenis herhaalt zich, want BMWBlog speculeert dat er misschien nog een ultieme uitzwaaieditie van de M8 komt.

Een atmosferische V12 uit een McLaren zal daar hoe dan ook niet inzitten. Maar misschien wel de opgepompte V8 uit de M5 CS. Eigenlijk ligt wat dat betreft het concept al klaar. Iedereen vond de M5 CS geweldig, dus BMW hoeft er alleen maar de M8 koets op te zetten en klaar, zou je zeggen.

In 2021 werd er al een bijzonder bruut klinkend M8 prototype gespot op de ‘Ring met enorme taartschep achterop en rode lampen. Maar BMW be(z)weerde destijds dat het om een testmule ging zonder concrete productieplannen. Het is natuurlijk ook een beetje een lastige business case. Hoewel de term ‘dikke BMW’ gevleugeld is, zijn de allerdikste BMW’s nooit commerciële successen geweest. Hooguit decennia na dato, als de verliezen al geleden zijn, krijgen ze de waardering die op zijn plek is.

BMW zou het dus vooral moeten doen als een laatste imagobooster. Of een laatste leuk projectje voor de technici. Wat na de 8-Serie nog gaat komen als extreem dikke BMW anders dan iets als de XM, is immers nog maar de vraag. Maken dan?