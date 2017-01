Deze 911R heeft een verontrustend cool wrapje

You better wrap yourself before you crap yourself.

De 911 R gaat sowieso de geschiedenisboeken in als dé atmosferische Porker die je wilt hebben. Handbakkie, 500 pk’s uit een NA zescilinder én go faster-streepjes. Meer heeft een mens niet nodig. Sterker nog: onze eigen CasperH concludeerde na zijn rijtest dat de 911R de geilste auto is waarmee hij in lange tijd heeft gereden.

Zoveel lekkers vraagt om een beschermend wrapje en de jongens en meisjes van RDB LA waren niet te beroerd om de 911 R van een klant in te pakken. De striping blijft gelukkig overeind en van wat we kunnen zien past het legergroen ook nog eens perfect bij het interieur. Goedgekeurd dus!

UPDATE: we werden er op gewezen in de comments, maar dit betreft de 911 van niemand minder dan Insta-held Salomondrin.