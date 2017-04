Deze Instagram-collectie is bizar

Een collectie voor jong en oud!

Onlangs schreven we over de unieke Ferrari F12tdfDSKL, een one-off die speciaal voor liefhebber/collectioneur David SK Lee in elkaar werd geschroefd en geplakt. Deze rijkaard heeft echter nog veel, véél meer dik spul in de garage staan. Een deel van die verzameling kwam al voorbij in de gallery van de F12tdfDSKL, maar we hebben nog wat voor je achter de hand gehouden.

Ferrari’s voeren de boventoon. Zo zijn alle jubileumspecials (288 GTO, F40, F50, Enzo en Laferrari) present. Gelukkig staan er ook dikke auto’s van andere merken in de garage van David Lee te pronken. We laten jullie rustig alleen met de plaatjes, zijn Instagram-account vind je hier.