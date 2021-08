Ferrari SP48 Unica wordt een unieke Ferrari

Als je echt bijzonder en uniek wil zijn, koop dan de Ferrari SP48 Unica. Oh, wacht.

Ferrari is populairder dan ooit. Jaarlijks worden er telkens meer van gebouwd. Onder het strenge bewind van Luca di Montezemolo mochten er niet meer dan 10.000 stuks op jaarbasis de fabriekspoorten in Maranello verlaten.

Maar tegenwoordig vind men commercieel succes eigenlijk best belangrijk. Niet alleen worden er meer Ferrari’s dan ooit gebouwd. Er zijn ook meer modellen. Vroeger was het simpel: er was een junior V8 model (360, F430 etc), een V12 sportwagen (550, 599 en een V12 vierzitter (456, 612 etc). Tegenwoordig zijn er zoveel modellen dat we door de bomen het bos niet zien.

Ferrari SP12 EC uit 2012 van Eric Clapton

GoedFerrari SP48 Unica

Op dit moment zijn daar de Roma, Portofino M, F8 Tributo, F8 Spider, SF90 Stradale, SF90 Spider, 812 Competizione, 812 Spider én de nieuwe 296 GTB. Maar er komt er nóg eentje bij:: de SP48 Unica. Die geruchten doen de ronde op Ferrari Chat.



Ferrari 430 SP1 uit 2007

De Ferrari SP48 Unica zal staan op het platform van de F8 Tributo. Sterker nog, naar verluidt is het een variant. Het gaat niet om een snellere, lichtere en duurdere versie (zoals de Pista). Die zal ter zijner tijd nog gaan verschijnen. Nee, het gaat om een nieuw type Ferrari.

Koetswerk

De focus zal niet zozeer op de techniek liggen, maar wel op het koetswerk. Dat wordt namelijk heel erg uniek. Omdat Ferrari’s niet meer echt uniek zijn, komt er dus één model met compleet afwijkend koetswerk. Denk aan de Ferrari Omologata (gebaseerd op de 812) of de P80/C (gebaseerd op de 488 racer). Een ander voorbeeld is de SP38, die in 2019 een hoedtik gaf aan de Ferrari F40.







Ferrari SP38 uit 2019, voorloper van de Unica.

Wanneer de SP48 wordt onthuld is niet bekend, maar een van de leden van Ferrari Chat heeft al een digitale afbeelding van de badge gevonden.