Deze Mercedes-AMG A45 heeft een apart kleurtje

Durchfall!

In de categorie “sportautootje met nét even een ander kleurtje” hebben we hier een hagelnieuwe Mercedes-AMG A45. De sportieve hatchback is verkrijgbaar in diverse kleuren, maar zo beige heb ik hem nog niet eerder gezien.

De AMG is uitgevoerd in Canyon Beige Metallic. Een kleur met een meerprijs van 714 euro. Een snelle blik op de configurator leert dat het tintje gewoon is aan te vinken. Of het ook echt mooi is?

De auto in kwestie is niet van een klant. Wat je hier ziet is een showmodel van Mercedes. De A45 is uitgerust met het AMG Dynamic Plus package, het AMG Night Package, het AMG Aerodynamic Package en het AMG Driver’s Package. Een feest van pakketten dus. Al dat moois kost natuurlijk een flink bom duiten. In Duitsland, waar deze showauto vandaan komt, is de Mercedes-AMG A45 er vanaf 51.527 euri. Bij ons begint de pret vanaf 66.366 euro.

Fotocredit: Mercedes-Benz Blog Passion