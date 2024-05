Armoede: leasebak is in Europa steeds vaker tweedehands

Zelfs leasetijgers rijden in Europa steeds minder vaak een dikke nieuwe auto. Leasebakken zijn in Europa namelijk steeds vaker tweedehands.

Het wagenpark in Nederland gaat flink gebukt onder draconisch anti-auto beleid van de (nog steeds) gevestigde partijtjes. Het is nu officieel het oudste van van West-Europa. Behalve eigenaren van windparken, kan niemand in Nederland nog een nieuwe auto kopen. En zelfs als het wel kan: het is zo kneiterduur met de CO2 taks om een normale ICE te kopen, dat je een dief van je eigen portemonnee bent. Dan beter een jonge Duitse premium blepper importeren.

Maar goed dat geldt voor de private autokopers. Hoe zit het met de leaserts? Zij krijgen toch nog wel gewoon een splinternieuwe Tesla Model 3 onder het junior sales manager achterwerk? Mwah, lang niet altijd meer, zo blijkt uit data van wagenparkbeheerder Arval.

Nu klinkt Arval als een bedrijf dat vuilnis ophaalt en recycleert, maar het is in Europa een enorme speler op het gebied van fleetsales en een dochter van BNP Paribas. Dus men spreekt voor eigen parochie. Desalniettemin, cijfertjes zijn tot op zekere hoogte cijfertjes.

Arval claimt dat 29 procent van bedrijfsvloten in Europa inmiddels ook okkazies heeft. Nog eens 38 procent van vlootbeheerders zou overwegen tweedehands auto’s op te gaan nemen in bedrijfsvloten de komende drie jaar. In sommige landen is dit proces al een stukje verder gevorderd. In Het Verenigd Koninkrijk hebben 54 procent van de bedrijfsvloten al okkazies. Daar spreekt men over de hippe term Re-Lease.

Volgens Arval worden de tweedehands leasebakken vooral ingezet waar de auto’s echt dienen als gebruiksvoorwerp. Dus in deel-vloten of voor functies waar de auto daadwerkelijk essentieel is. Als de auto van de zaak meer een extra beloning is voor de werknemer, is de ‘nieuw’ factor nog wel belangrijk.

Nu is het natuurlijk allemaal wel begrijpelijk in zekere zin. In hoeverre auto’s nog beter zijn geworden de afgelopen jaren, kan je betwisten. De nieuwe BMW 5-Serie is een stuk minder dan de voorganger bijvoorbeeld. Partikelfilters en EU black boxen zijn nou ook niet meteen redenen om nieuw te kopen. Ouder is vaak beter, leuker en fijner. Want minder belast met software waardoor de motor te arm loopt en de versnellingsbak opschakelt bij 900 toeren per minuut. Daarbij dus ook nog een mindere inbreuk op je privacy.

Dus in praktische zin, snappen we het allemaal wel. Aan de andere kant, is dit natuurlijk ook een keihard teken van economische achteruitgang door de hele EU. Of Jan Modaal een nieuwe auto kan rijden, is immers toch een soort maatstaf voor hoe goed het gaat met onze (reële) welvaart. Arrenmoede dus. Waarvan akte.