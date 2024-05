Net als Joost Klein werden deze 9 topauto’s gecanceld

Joost Klein was niet de enige, ook deze 9 toppers werd op het laatst gecanceld!

Het zal je maar gebeuren. Ben je er helemaal klaar voor, wordt je op het laatste moment keihard gecanceld! Gisteren overkwam dat ene Joost K., die naar Malmö was afgereisd om daar een intens boutnummer ten gehore te brengen. Maar vanwege een een discrepantie tussen zijn gedrag en wat de organisatie vindt dat de regels zijn (we zeggen bewust even geen fracas) mocht hij voortijdig naar huis terugkeren.

Helaas mochten alle andere deelnemers van de Europese jeugdsoos wel geluid maken. Woosh. Enfin, in de autowereld is het, zoals zo vaak, niet anders. Ook daar zien we dat er soms op het laatste moment toch nog een model wordt afgeschoten. Een bloemlezing.

Jaguar XJ (X391)

2020

De Jaguar XJ is het archetype Jaguar en gek genoeg staat deze al een hele tijd niet meer in de prijslijsten. Wil je een grote, ruime Britse sedan, moet je aankloppen bij Bentley. Natuurlijk zullen er ook veel klanten overgstapt zijn op een Range Rover met lange wielbasis.

Het is niet zo dat Jaguar geen opvolger had voor de XJ. Die was er wel en sterker nog, het was een gewaagde auto. Niet zozeer qua design, maar wel qua aandrijflijn. De auto zou geheel elektrisch worden! Het was Thierry Bolloré die de auto de nek omdraaide. De nieuwe XJ is ontwikkeld door de mensen die de I-Pace ook ontwikkelden. Het grote probleem was dat de auto bij introductie al iets verouderd zou zijn en nog een hele tijd mee moest gaan.

Echt vlak voor de introductie, werd de XJ de nek omgedraaid. Jaguar kon naar verluidt 1 miljard dollar ineens afschrijven door de epische faal. Een nieuwe elektrische Jaaaaag topsedan moet er nu alsnog gaan komen. Alleen zal dat een heel nieuw ander project zijn. Uithuilen en opnieuw beginnen dus.

Nissan Mid4 & Mid4 Type 2

1983 – 1987

In de jaren ’80 waren Japanse autofabrikanten bezig om de wereld te veroveren. Dat deden ze al door geweldig goede middenklassers en boodschappenauto’s te maken. Maar ze wilden ook hogerop succes hebben. Honda had de NSX en Nissan was ook bezig met een dergelijke auto, de Mid4.

Dit was een auto uit de tijd dat Nissan extreem premium was. Ze hadden diverse platforms voor auto’s die min of meer in hetzelfde segment zaten. In de jaren ’80 groeide de 300ZX flink en kon men in 1989 de Skyline GT-R verwelkomen. Daar nog een supercar met middenmotor naast zetten, zou dan net eventjes te veel van het goede zijn.

Dus trok Nissan alsnog de stekker uit dit project. Gelukkig kon de motor (een biturbo V6) huisvesting krijgen in de 300ZX en kreeg de Skyline GT-R het geavanceerde vierwielaandrijvingssyteem. Qua design zouden we de achterlichten (van de Mid4 Type II) uiteindelijk tegenkomen op de S14-generatie van de Nissan 200SX. Maar de auto zelf, werd keihard gecanceld.

Porsche 989

1988

Het idee van een praktische Porsche is absoluut niet nieuw. Het merk keek al jaren naar uitbreiding van het gamma. De 989 werd ontworpen door Harm Lagaay. De 928 begon halverwege de jaren ’80 eindelijk behoorlijk aan te slaan, dus wilde Porsche op die voet verder. Er kwam een nieuw platform waar de auto op gebouwd kon gaan worden.

Net als de 928 kreeg de 989 een V8. Dit was niet de motor uit de 928, maar een compleet nieuwe unit. Na drie, vier jaar ontwikkelen kreeg Porsche toch een beetje koude voeten. De 928-verkopen zakten ineens hard in na 1990 en het ging sowieso niet best met Porsche. Ook was men bang dat de afzetmarkt voor een dure sedan vrij klein zou zijn.

In plaats daarvan ging Porsche aan de slag met onder andere Toyota voor de Boxster en later met Volkswagen om een offroader/SUV te ontwikkelen. De wereld zou nooit meer hetzelfde zijn.

Toyota Supra

2014

Maar we kregen toch een Toyota Supra die hier op leek? Nou, ja en nee. We beginnen met de nee. Toyota liet in 2014 de FT-1 zien. Toyota wilde namelijk een eigen sportauto. De Lexus LF-A was een geweldig imagokanon…voor Lexus. De Toyota GT86 was eigenlijk een Subaru. De Toyota FT1 was een voorbode voor een enigzins betaalbare coupé. Boven de GT86, maar ver onder de Lexus LFA. Toyota was lekker op weg met de FT1, die natuurlijk Supra zou gaan heten. Wel had het merk wat issues om het platform enigszins betaalbaar te kunnen houden, net als de motor.

Toevallig kwam BMW op dat moment langs. Toyota kon wel een achterwielaangedreven platform en zes-in-lijn motor gebruiken. BMW vond het allemaal prima, zolang zij maar een kijkje mochten nemen in de keuken van het waterstofproject van Toyota. De BMW iX5 kwam daaruit voort en moet nu nog gelanceerd worden.

Toyota kreeg wel zijn gedeelte van de deal. Op het chassis van een BMW Z4 konden ze aan de slag. Daarvoor zette men het design van de FT-1 op het platform én de hardpoints van de Z4, vandaar de compleet andere verhoudingen. De FT-1 was een afgeschoten project dat op compleet andere wijze toch op de markt kon komen.

Bugatti Galibier

2009 – 2012

Bugatti is een merk van twee gezichten. Puristische racers of extreem luxe limousines. De Veyron hinkte een beetje op twee gedachtes, dat was een supersonische luxe hypercar. Volkswagen zat al langer te broeden op het idee om een super-de-luxe sedan te maken. De Bugatti EB218 was de eerste visie op zo’n auto. Volkswagen had Bugati nog maar net overgenomen, dus men was nog bezig uit te vogelen wat Bugatti nu echt moest zijn. Toen de Veyron eenmaal in productie was, ging het ontwikkelingsteam verder kijken: weer een hypercar of toch een megaluxe sedan? Een sedan behoorde nog altijd tot de plannen.

Een model dat nog boven een Maybach 57 of Rolls-Royce Phantom kon staan. Hoe tof zou dat zijn? Heel tof! Het ontwikkelingsteam ging in 2009 aan de slag met de supersedan en ze waren al een eind, helaas vonde de VW-bazen het design niet mooi.

Daar hebben we op twee manieren commentaar op. Ten eerste: na drie jaar was al drie jaar duidelijk hoe de Galibier eruit ging zien. Daarbij is het vreemd dat VW-bazen het model lelijk vonden, want de D1 Concept (wat later de Phaeton zou worden) lijkt er als twee druppels water op. Maar ja, dat mag je niet zeggen.

Ford GT90

1995

Je wil niet weten hoe dicht de wereld was bij deze zeer bijzondere supercar. De Ford GT90 was de vaandeldrager van Fords New Edge design-taal. Scherpe vouwen, bijzondere oppervlaktes en aparte lijnen waren het helemaal. De Ford GT90 kwam in 1995 als concept tevoorschijn en de wereld was flabbergasted.

Ondanks alle exotische specificaties, maakte men slim gebruik van bekende onderdelen. De V12 was namelijk een Modular V8, maar dan met vier cilinders extra. Vervolgens werden daar twee relatief milde Garett T2-turbo’s opgeschroefd om 720 pk en 895 Nm te leveren. Het chassis en de transmissie waren niet nieuw, maar kwamen rechtstreeks van de XJ220. Slim!

De motor werd getest in een Lincoln Town Car en man wat willen wij graag die auto zien, een oude Lincoln met biturbo twaalfcilinder. Beter wordt het niet. Waarom kwam de GT90 dan uiteindelijk niet? Nou, die makers van de V12 waren ook bezig met een nieuwe V12, waarbij ze twee Duratec V6-motoren samensmolten.

Aston Martin was er niet heel erg happig op dat Ford zo’n motor ging gebruiken in een eigen supercar. Uiteindelijk koos Ford voor een compleet andere richting met de Ford GT, een retro-supercar met een V8.

Lamborghini Calà

1995 – 1998

Het idee van een junior-Lamborghini is niet nieuw. Het bestond al voordat de Gallardo kwam. Sterker nog, modellen als de Uracco, Silhouette en Jalpa waren er natuurlijk al eerder. In de jaren ’90 moest Lamborghini met minimaal budget zien te overleven. Met een kleiner model zou dat iets beter gaan. Ferrari had bijvoorbeeld enorm veel succes met de achtcilinder supercars. Daarbij was de Diablo nog echt een evenement, niet een sportwagen waar je zo een rondje in ging sturen om boodschappen te doen. Daarom ontwikkelde Lamborghini onder de Diablo, de Cala.

Het ontwerp is afkomstig van ItalDesign en staat nog altijd als een huis. In 1994 ging men aan de slag met de auto in in 1995 konden we de auto aanschouwen op de Salon van Genève. De motor was een V10 met 400 pk. Lamborghini was voornemens om de auto in productie te nemen om zo wat meer aantallen te scoren. Audi nam echter in 1998 de boel over en had zoals alle nieuwe managers en eigenaren, compleet andere plannen…die stiekem exact hetzelfde waren. De Cala ging in de prullenbak. In 2003 kwam de Gallardo, een junior-supercar van Lamborghini…met een V10.

Honda HSC – HSV10

2003 – 2010

Zo rond 2002 – 2003 gingen veel Japanse sportwagens uit productie. Mazda en Nissan kozen voor een ‘mildere opvolger’ (de RX-8 en 350Z waren minder hoogstaand dan de RX-7 en 300ZX). Maar voor de NSX, Skyline en Supra wilden Honda, Nissan en Toyota wel nog met iets echt bijzonders komen. De Nissan R35 GT-R kwam in 2008 op de markt. Het was de verwachting dat de Honda NSX zou volgen.

Net de als de Lexus LF-A kende de nieuwe NSX echter een moeielijke bevalling. De NSX zou een V10 krijgen om zo te kunnen concurreren met de andere elite-supercars uit Europa. Het probleem was de kredietcrisis: Honda stapte uit het Formule 1-project en had derhalve geen ruimte meer voor exotische veelcilinders die een link konden leggen naar de op dat moment even afgeschreven autosport op het hoogste niveau. Het plan werd afgeschoten. Later kwam de NSX gelukkig toch weer boven water, maar nu met V6 hybride aandrijflijn. Tsja…

Volkswagen Phaeton D2

Je kan zeggen van de Volkswagen Group wat je wil, maar ze gaan een prestigieus project niet uit de weg. In veel gevallen nemen ze ‘m ook in productie. Bij de tweede generatie Volkswagen Phaeton durfden ze het helaas toch niet aan. We wisten dat de reden ‘een te kleine verwachte afzet’ zou zijn. In 2016 was de Phaeton namelijk al jaren net zo populair als schoudervullingen voor volwassen mannen.

Toch werd dus een tweede Phaeton ontwikkeld. Het idee van Volkswagen was at de auto wederom techniek kon delen van de Audi A8, om zo de ontwikkelingskosten laag (lager) te houden. Ook was de Phaeton in China best populair. Of liever gezegd, niet de enorme verkoopflop die het in de rest van de wereld was. In china houdt de markt van gigantische sedans en kijken ze anders tegen merken aan. Buick was/is er ook een tijd enorm populair met de Opel Insignia (Buick Regal).

Het motorpalet klinkt niet vreemd: een V6 hybride, een V6 benzine en een V6 diesel. Er waren twee topmodellen, een 603 pk sterke W12 en een 420 pk sterke V8 biturbodiesel. Toen puntje bij paaltje kwam, trok VW toch zijn keutel in. Naast een commerciële flop zou de Phaeton – in tegenstelling tot zijn voorganger – met enorme (diesel)motoren ook niet als imagebuilder kunnen fungeren. Dieselgate was immers nét een rage en de Wolfsburgers gingen zo snel mogelijk over op elektrische auto’s.