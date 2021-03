Mercedes-AMG GT 73 voor het eerst officieel op beeld - Autoblog.nl

Dat is lekker aan de ochtend beginnen. Hier is de Mercedes-AMG GT 73 op je beeldscherm! Het slotstuk voor de AMG GT serie.

Wie dacht dat het met de Black Series over zou zijn had het mis. De AMG GT 73 moet hét toetje zijn van de AMG GT-serie. Met de introductie van de AMG GT hebben ze in Affalterbach goed gekeken wat Porsche met de 911 doet. Namelijk ontzettend veel varianten bedenken op een auto en elke keer een tikkie gaver.

De nieuwe Mercedes-AMG GT 73 moet de overtreffende trap worden. Over de specificaties en aandrijflijn is nog een woord gerept. Wel krijgen we een eerste blik van het uiterlijk te zien. Het kontje is helaas nog een geheim, wel zien we de verwachte en nieuwe E-Performance badge van AMG.

Mercedes-AMG GT 73

Want de Mercedes-AMG GT 73 moet voor zover bekend een bizarre (plug-in) hybride worden. De 4.0-liter V8 met twee turbo’s krijgt ook nog eens hulp van een elektromotor en accupakket. Als je weet dat de Black Series al 760 pk levert zonder al die hulp, kun je nagaan wat deze GT 73 moet gaan doen.

Met de verwachte aandrijflijn kan de Mercedes-AMG GT 73 nog interessant worden voor Nederlandse kopers. Met een plug-in hybride is de auto schoner en dus komt de BPM een stuk lager te liggen. In theorie zou het zomaar kunnen zijn dat de AMG GT 63 S en de AMG GT 73 elkaar qua prijs niet zoveel gaan ontlopen. En met de GT 73 heb je een veel heftiger pakket met naar verluidt meer dan 800 pk.

Nu het uiterlijk voor een deel is getoond kun je opmaken dat het niet heel veel anders gaat zijn. Een weggever lijkt een statische spoiler achterop te zijn. Het gaat in elk geval een kanon worden waar je gewoon mee kunt voorrijden bij klanten. Jammer dat je geen 7% bijtelling meer krijgt over een plug-in hybride. Die goede oude tijd..