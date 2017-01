FIA: élk circuit moet worden aangepast aan 2017-auto’s

En dat heeft niet met de bredere auto's te maken!

Alhoewel? Zoals bekend gaan de F1-auto’s er komend seizoen anders uitzien dan we gewend zijn. Banden worden breder, de achtervleugel wordt lager en breder, de voorvleugel wordt puntiger en groter en de vloer mag een stuk groter worden gemaakt. Dat laatste onderdeel zal niet direct in het oog springen, maar de vlakke vloer is belangrijk bij het creëren van downforce.

Lang verhaal kort: de auto’s worden sneller, met name de bochtensnelheden gaan fors omhoog. Zo verwacht de FIA dat de auto’s in sommige bochten maar liefst 40 km/u sneller worden dan dit jaar het geval was. Geen kattenpis, maar zo’n grote verbetering van het prestatiepotentieel en dan hebben we het niet alleen over de fysieke belasting voor de coureurs.

De teams hebben data uit de simulator opgestuurd naar de organisatie achter de Formule 1 zodat laatstgenoemde kon onderzoeken hoe het zit met de veiligheidsvoorzieningen op en rond de circuits. Op basis van simulaties heeft elk circuit op de kalender een lijstje met punten gekregen die moeten worden aangepast.

Je zou verwachten dat het daarbij enkel gaat om het vergroten van de uitloopstroken naast de baan. Langs de rechte stukken wil de organisatie juist dat de barrières dichterbij het asfalt komen, zodat auto’s die van de weg af schieten zo snel mogelijk door een muur worden “opgevangen” zonder dat ze de kans te krijgen om te draaien en frontaal de muur te raken. Al met al genoeg om naar uit te kijken in 2017!