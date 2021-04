FIA hint naar Formule 1 auto's op waterstof - Autoblog.nl

Leeft de Formule 1 straks voort op basis van waterstof? FIA topman Jean Todt geeft alvast een voorzetje.

Niemand verwacht dat de glorieuze dagen van twaalf en tiencilinders naar de Formule 1 terugkeren. Maar ook de huidige V6 hybride motoren hebben het niet het eeuwige leven binnen de hoogst haalbare autosport. Op de achtergrond kijken de FIA en F1 naar hoe de toekomst er mogelijk gaat uitzien. Afgelopen weekend kwam FIA topman Jean Todt met een hint naar wat we misschien kunnen verwachten.

Formule 1 en waterstof

Todt was aanwezig tijdens de Formule E race in Rome. Deze elektrische racetak is echt anders dan de Formule 1, dus de kans dat FE en F1 de komende jaren samengesmolten gaat worden is heel klein. De FIA topman sprak de mogelijkheid uit om Formule 1 auto’s op waterstof te laten rijden. Doelstelling is om alle autosporten emissievrij te maken. En dus moet ook de F1 er straks aan geloven. Brandstofcel techniek kan daarin een rol spelen.

Er werd niet in detail gesproken over de combinatie waterstof en Formule 1. Todt gooide slechts een balletje op. Het voordeel van waterstof in vergelijking met elektriciteit is dat actieradius geen probleem gaat zijn. Omdat waterstof gewoon getankt kan worden kunnen de F1 auto’s. Waar een FE race zo’n drie kwartier duurt, kan een F1-race met bijvoorbeeld safety cars en andere vertragingen wel twee uur duren. Waterstof lijkt dus een reële uitkomst in vergelijking met racen met verbrandingsmotoren.