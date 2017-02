Filmtip: Full Throttle met Rowan Atkinson (met video!)

Een autofilm die je nog niet kende, maar nu wel in zijn geheel kan bekijken!

In het genre autofilms zijn er een aantal klassiekers die iedereen kent en iedereen gezien heeft. Van Bullit tot Fast and the Furious en van de originele The Italian Job uit 1969 tot de eh.. remake van The Italian Job uit 2003. Klassiekers als Le Mans van Steve McQueen en Canonball Run met Burt Reynolds, dat werk.

De kans dat je van Full Throttle hebt gehoor is een stuk kleiner. Het is een korte televisiefilm die de BBC in 1995 uitzond. In de hoofdrol autofanaat Rowan Atkinson, die in de huid kruipt van Bentley Boy Tim Birkin. Een rol die Atkinson op het lijf is geschreven en die daarmee de hele film draagt. Een film die behoorlijk low budget is, maar dankzij de vele fraaie klassiekers, een gezonde portie Britse humor en het goede acteerwerk van Atkinson toch goed is voor 55 minuten uitstekend vermaak.

Tenminste, dat vind ik. En omdat de BBC zo lief is de gehele film integraal online te zetten, kun je dat ook zelf uitvinden. Het besteden van 55 minuten van je eigen leven aan deze rolprent is overigens wel op eigen risico, u kunt ze niet terugkrijgen.