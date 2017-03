Heeft Williams een fout gemaakt met Lance Stroll?

De rookie gooide een flinke dosis roet in de testplannen van Williams door diverse keren van de baan te glijden. Reden tot zorgen, of loopt het allemaal wel los?

Natuurlijk is het gemakkelijk om vanaf de zolderkamer bij paps en mams (grapje, ik zit gewoon in de openbare bieb) F1-coureurs af te branden als het allemaal wat minder soepeltjes loopt. Toch zetten we onze vraagtekens bij de aanstelling van Lance Stroll door Williams.

De renstal had geld nodig en da’s precies wat pa Stroll heeft. Naar verluidt heeft de Canadees rond de 35 miljoen dollar meegebracht om een stoeltje voor zoonlief te kopen. Lance werd vorig jaar nog kampioen in de Europese Formule 3 en won bijvoorbeeld ook het Italiaanse Formule 4-kampioenschap. Best een indrukwekkend cv, maar toen kwamen de eerste wintertests van 2017…

Jongeling Stroll (18) jaste z’n Williams meerdere keren van de baan. Volgens Williams zelf geen probleem. De banden zouden erg tricky zijn in het grensgebied van de grip, iets waar ook veteraan Felipe Massa het lastig mee zou hebben. Wel zorgden de strapatsen van Stroll ervoor dat meerdere testdagen voortijdig moesten worden afgebroken, bij gebrek aan tijd en/of reserveonderdelen. Vandaag, de laatste testdag van deze eerste testweek van het seizoen, komt het team van Williams zelfs helemaal niet in actie en dat heeft inderdaad te maken met schade die door Stroll werd gereden.

Ondertussen werd Stroll door zijn landgenoot en Vriend Van Autoblog Jacques Villeneuve eerst nog afgebrand, maar toen toch ook weer niet. Talent zou niet te koop zijn en toch moesten we Stroll een eerlijke kans geven. Lekker helder Jacques!

Voorafgaand aan de wintertests reed Stroll trouwens de nodige rondjes met een oude F1-auto van Williams om alvast wat feeling te krijgen. Helemaal nieuw is de Formule 1 dus niet voor hem en dat maakt ’t extra opmerkelijk dat hij deze week al meerdere keren van de baan schoof.

Onze vraag aan jullie: heeft Williams met Lance Stroll de nieuwe Pastor Maldonado te pakken, of loopt het allemaal wel los en gaat de Canadees z’n draai echt wel vinden? We zijn benieuwd!