Audi RS5 B9 Stage 1 is sneller dan de V8! #MijnAuto

In deze video neemt Autoblog-lezer Tim Martijn mee in een uitgebreide rit met zijn Audi RS5 B9 die allesbehalve standaard is.

Hoewel deze generatie RS5 vaak in de schaduw staat van zijn voorganger met atmosferische V8, laat deze video zien waarom dat eigenlijk onterecht is.

Onder de motorkap ligt een 2.9 liter V6 biturbo, ontwikkeld samen met Porsche, die in standaardvorm al indrukwekkend is — maar in deze auto is hij naar een hoger niveau getild. Dankzij een Stage 1-tune van 034 Motorsport levert de RS5 nu naar schatting rond de 540 pk en 750 Nm koppel.