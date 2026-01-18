Geveilde Ferrari’s van overleden verzamelaar breken record na record

Er is voor tientallen miljoenen aan Ferrari’s gekocht gisteren: record na record op een veiling. Een groot deel uit een bijzondere collectie waarvan de verzamelaar overleden is.

Gisteren nog berichtte collega Machiel over een nieuw record voor de Porsche 918 Spyder. Het lijkt de toon gezet te hebben, want op dezelfde veiling is er met serieus veel geld gesmeten. Het betreft de Kissimmee-veiling van 2026 georganiseerd door Mecum, waar dus allerlei exoten worden gepresenteerd om te kopen. En als we het hebben over de meest waardevolle auto’s per type, zijn er allerlei records verbroken.

Bachman Ferrari Collection

Niet in de laatste plaats vanwege een bijzondere collectie die geveild werd. Het betreft de Ferrari’s verzameld door Phil Bachman, die helaas vorig jaar overleed. Hij had een imposante collectie Ferrari’s en een groot deel daarvan was ook nog eens bijzonder samengesteld met dure opties. Los van dat waren ze goed bijgehouden, in maagdelijke toestand en gewild. Met als resultaat: van tenminste vijf betrekkelijk moderne Ferrari’s zijn nieuwe records gevestigd, waarvan vier uit de Bachman-collectie komen.

Ferrari Enzo

17.875.000 dollar

Het meeste geld binnen de Bachman-collectie is uitgegeven voor zijn Ferrari Enzo in Giallo Modena. Als onderdeel van de Big Five is de Enzo eentje die vaak een dubbel gevoel oplevert. Net als de F50 is het altijd armpje drukken tussen een bloedmooi herkenbaar design en een belachelijk overstyled ding. De 660 pk uit de eerste iteratie van de legendarische Tipo F140 V12 zoekt minder de verdeeldheid op: dat was des tijds meeboksen met de top. De Enzo van Bachman was dus geel met rode Daytona-stoelen waar ook weer geel in verwerkt zit: op zijn minst bijzonder. Voor omgerekend 15.401.100 euro is er met de hamer geslagen om een nieuwe eigenaar te registreren voor de Enzo.

Ferrari LaFerrari Aperta

11.000.000 dollar

In hetzelfde licht vinden we de opvolger van de Enzo, de Ferrari LaFerrari Aperta. In tegenstelling tot de Enzo kreeg je bij de opvolger met hybride V12 later de keuze om een dakloze te bestellen. Die is ietsje zeldzamer dan de coupé, dus ergens logisch dat daar het grote geld zit. Aan de buitenkant wederom geel, maar met zwarte accentlijntjes zoals je die kreeg op de LaF Aperta. Het interieur is precies andersom: zwart met gele accenten. Het leverde in euro’s 9,4 miljoen op, maar in dollars ruim over de 10 met elf miljoen dollar.

Ferrari SA Aperta

4.950.000 dollar

Met deze twee ultieme Ferrari’s voor bij elkaar ruim 25 miljoen dollar, lijkt vijf miljoen mee te vallen qua hoeveelheid. Toch is ook dat een record voor de Ferrari SA Aperta. Deze dakloze versie van de Ferrari 599 (inclusief GTO-specs) werd in zeer beperkte oplage van 80 stuks gebouwd als hommage aan Pininfarina (SA = Sergio & Andrea Pininfarina). Ook Phil Bachman had er dus één en waar rood en geel vaak het thema lijkt te zijn, maar bij de SA Aperta werd gekozen voor groen. Als accentkleur op de buitenkant, maar ook als two-tone in het interieur. Op zijn minst opvallend. Het weerhield een koper niet om het laatste bod te geven bij 4.264.920 euro. Een SA Aperta bezitten is een bijzondere kans, maar besef wel dat de versie met dak zo goedkoop als rond de twee ton te koop is. En als je goed zoekt kon je die zelfs nog met handbak krijgen.

Ferrari 458 Speciale Aperta

3.080.000 dollar

Het laatste record door een Ferrari uit de collectie van Phil Bachman is dankzij een 458 Speciale Aperta. De laatste Ferrari ooit gebouwd met een turboloze V8 in het midden. En dat bedoelen we niet in zijn algemeenheid: dit is de allerlaatste 458 Speciale Aperta en daarmee dus écht de allerlaatste. Qua specificatie is ‘ie voor Bachman-begrippen voorspelbaar: geel met de streep inclusief Italiaanse driekleur in het midden, gecombineerd met een donkerblauw interieur. Wederom moet je even beseffen dat een 458 zonder Speciale of Aperta ergens tussen de 100.000 en 200.000 euro nog wel te krijgen is, terwijl deze voor 2.653.728 euro verkocht. Tel uit je winst.

En de rest

Er is nog één Ferrari die een record verbrak op de veiling van Mecum. Deze groene Ferrari 360 Challenge Stradale is verkocht voor 1,87 miljoen dollar (1.611.192 euro) waarmee dit het hoogste resultaat voor een 360 CS ooit is.

En het allerhoogste resultaat van de hele veiling tot dusver is een logische: er werd een Ferrari 250 GTO aangeboden. De enige die ooit gebouwd is in het wit. De legendarische status van de Ferrari 250 GTO is niet te omschrijven, hij hoort dan ook steevast bij de duurste te verkopen auto’s op elke veiling waar er één verschijnt. Met een verkoopprijs van 38.500.000 dollar (33.171.600 euro) is het zeker geen schijntje, maar het breekt ook geen records. Dat gebeurde in 2018 met bijna het dubbele bedrag van 70 miljoen dollar. Dit witte exemplaar is overigens gekocht door bekende Ferrari-verzamelaar David Lee, die vrijwel elke andere bijzondere Ferrari al heeft.

Zonder record na record te breken is er met geld gesmeten voor Ferrari’s op de Mecum-veiling alsof er landen te koop waren. F50 voor 12 miljoen, nog een Enzo voor 11 miljoen, 288 GTO voor 8,5 miljoen, LaFerrari coupé voor 6,7 miljoen, F40 voor 6,6 miljoen, FXX voor 6,3 miljoen en een 275 GTB/4 voor 6 miljoen waren de resultaten van gisteren. Naast het legioen aan Ferrari’s en de Porsche van gisteren werd er ook serieus veel betaald voor een Ford GT40 Mk. II Lightweight voor 12,7 miljoen. Voor alle resultaten is het handig om de website van Mecum te raadplegen. Kortom: smijten met geld was de norm in deze veiling, waar vandaag de laatste dag van plaatsvindt.