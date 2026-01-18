De invasie van Chinese auto’s in Nederland: zo zit het echt

We duiken in de cijfers!
Het gaat de laatste tijd veel over de bedreiging van de Europese auto-industrie door China. De Chinezen zouden technologisch voorop lopen, auto’s heel goedkoop op de markt zetten, et cetera. Maar hoe goed doen de Chinese auto’s het nu echt in Nederland? We zetten de keiharde cijfers op een rij.
Voor alle duidelijkheid: we kijken alleen naar de merken die volledig Chinees zijn. Volvo, Smart en Lotus zijn niet volledig in Chinese handen en bovendien zijn dit gevestigde namen in Europa. De echte vraag is hoe de Chinese nieuwkomers het doen.
Marktaandeel
Een exact cijfer kunnen we helaas niet geven, omdat de Bovag ook een kopje ‘overige merken’ hanteert. Daar zit potentieel nog wat Chinees spul tussen. Maar dat is gerommel in de marge, want deze categorie bevat maar 2.403 auto’s in totaal.
De 14 Chinese merken die de Bovag specificeert, verkochten gezamenlijk 12.595 auto’s. Dat is een marktaandeel van 3,3 procent. Dit cijfer ligt hoger dan in 2024, maar láger dan in 2023. Destijds verkochten de Chinezen 14.319 auto’s, met dank aan het succes van de Lynk & Co 01 en de MG 4. Het marktaandeel was toen 3,8 procent. Wat nou ‘onstuitbare opmars van de Chinezen’?
Bestverkochte merken
Wat verder interessant is om te weten: wat zijn nu de grootste Chinese spelers op de Nederlandse markt? De winnaar is niet Lynk & Co of MG, maar BYD. Dit merk wist 4.370 auto’s te slijten en staan daarmee met stip op nummer 1. Toch vallen deze cijfers nog steeds in het niet bij aartsrivaal Tesla. Musk en de zijnen zagen de verkopen bijna halveren, maar verkochten alsnog 16.703 auto’s. Daarmee deed Tesla het beter dan alle Chinezen bij elkaar.
Lynk & Co en MG volgen op de tweede en derde plek, maar zij hebben het succes van 2023 niet kunnen prolongeren. Zij verkochten vorig jaar respectievelijk 2.730 en 2.488 auto’s. Geen bijster spectaculaire cijfers voor merken die concurreren op prijs.
Hieronder de verkoopcijfers van alle Chinese merken:
- BYD: 4.370
- Lynk & Co: 2.730
- MG: 2.488
- Zeekr: 1.633
- Xpeng: 1.401
- Leapmotor: 1.288
- Dongfeng: 545
- Jaecoo: 495
- Nio (inclusief Firefly): 254
- Omoda: 128
- DFSK: 68
- Voyah: 50
- Hongqi: 28
- Aiways: 19
Bestverkochte modellen
Dan zoomen we ook nog even in op modelniveau. De meeste merken moeten het vooral hebben van één model. BYD levert maar liefst tien modellen in Nederland, maar de verkoop werd vooral gedreven door de Seal U. Dat is een crossover van Tesla Model Y-formaat. Met 2.421 verkochte exemplaren was dit de bestverkochte Chinees in Nederland.
Verder doet de Lynk & Co 01 nog steeds leuk mee. Daar zijn er 2.167 van verkocht. Lynk & Co loopt echter veel verkopen mis, omdat deze auto massaal geïmporteerd wordt. Vorig jaar werden er maar liefst 7.155 (!) uit buitenland gehaald.
Wat verder opvalt: de écht goedkope Chinezen kunnen vooralsnog weinig potten breken. De Leapmotor T03, BYD Atto 3 en Dongfeng Box kosten allemaal rond de 20 mille, maar verkochten slechts enkele honderden exemplaren. De Firefly staat niet eens in de top 10, met 54 registraties. Terwijl er wel 4.430 Citroën ë-C3’s op kenteken zijn gezet.
Hieronder de volledige top 10 met bestverkochte Chinese modellen:
- BYD Seal U: 2.421
- Lynk & Co 01: 2.167
- Xpeng G9: 1.034
- Zeekr 7X: 883
- MG ZS: 773
- Leapmotor T03: 667
- MG 3: 626
- Dongfeng Box: 542
- BYD Atto 3: 491
- Jaecoo 7: 479
Nederland valt nog niet voor Chinese merken
We kunnen dus concluderen dat de Europese merken in Nederland nog niet omver worden geblazen door de Chinezen. Ook niet in het goedkope segment, wat juist wordt gezien als een troef van China. En eigenlijk is dit ook wel logisch. In veel gevallen is er een Europees, Amerikaans of Koreaans alternatief voor een vergelijkbaar bedrag. En waarom zou je dan voor een onbekend Chinees merk kiezen in plaats van een gevestigde naam?
Uiteraard moeten we de Chinezen wel serieus nemen. Ze hebben veel sneller stappen gemaakt dan de Koreanen destijds. Er gaan ongetwijfeld Chinese merken afvallen, maar er zijn ook merken die een vaste waarde gaan worden in Nederland. Dus ja, de Chinezen komen, maar het gaat nog niet heel hard.
Foto: Xpeng G6, gespot door @Maurice16
Reacties
PunicaOase zegt
NL is niet zo belangrijk. Ben benieuwd hoe dit in de EU is.
lekkerlinksrijden zegt
Volvo en Smart zijn van Geely toch? Dus gewoon Chinees. Waar gaat de winst heen? Naar China.
mattr zegt
Volvo is 100% Chinees, Smart 50% Chinees en 50% Mercedes
madhatter zegt
Gevoelsmatig zie ik er wel enorm veel. Misschien zijn het lease rijders die relatief veel rijden waardoor ik ze meer tegenkom op de snelweg.
Bas zegt
Er zit dan ook een gigantische importheffing op de Chinese auto’s, juist om niet overspoeld te worden. Hoe zou het beeld eruit zien als zmdexe heffingen er niet zouden zijn?
reactief zegt
Gigantisch valt ook wel mee hoor! Dat was voor enkele merken!
Goed artikel, beetje tegenwicht voor het eindeloze geroep dat de Chinezen het over nemen en Europese merken gedoemd zijn in te pakken. Iets wat ondertussen al jaren geroepen wordt…
Terwijl de verkopen dus nog steeds tegenvallen!
En dat ze bizar veel beter zijn is ook echt onzin. Van de week op de Autosalon Brussel in diverse autos gezeten en het voelt allemaal prima, maar vaak is het leder dan wel echt matige kwaliteit. Iets wat je na een paar jaar echt wel gaat zien. Meer wegwerp product.
En de specificaties van de EV’s zijn tot nu toe ook nauwelijks overtuigend beter.
Er zullen vast een paar merken overblijven in de markt. En net zoals Kia en Hyundai een flink marktaandeel kunnen pakken. Maar ook die twee merken zijn echt niet beduidend beter of goedkoper dan Volkswagen meer… Uiteindelijk zullen de overblijvers uit China ook gewoon een vergelijkbare keuze worden tussen de rest.
reactief zegt
En met de huidige strategie van USA ben ik trouwens wel geneigd te zeggen dat ik liever zaken doe met China dan met USA.
cdlop01 zegt
Dat is wel een buitengewoon domme opmerking. Daar is dit forum ook verder niet voor.
Jansen zegt
Helemaal mee eens. Denk dat het tijd word om serieus 🇺🇸 te gaan boycotten.
Johanneke zegt
Nah je moet beiden niet doen. Je hoeft niet te kiezen eh. Je kan ook gewoon zeggen dat hilary, trump en harris allemaal kut zijn. Dat de VS en China kut zijn. Dat hamas en israël kut zijn. Ik kies geen kant.
reactief zegt
Het gaat ook niet om een kant kiezen.
Maar ongeacht of ik het eens ben met wat Trump nu doet of niet, zet hij de boel op stelten als een klein kind. Dat brengt ons gewoonweg in een gevaarlijke positie.
En de enige directe invloed die je hebt als particulier zijn je uitgaven.
cdlop01 zegt
Geen enkel probleem met Chinese auto’s, wel enorm probleem bij de hysterische aandacht in de media voor auto’s uit China. Alsof er geen andere merken meet zijn, China,China, China. Afgaande op de media aandacht zou iedereen zo’n beetje ‘ Chinees’ rijden. Verkoopcijfers die zouden exploderen etc etc. In de UK verkopen de Chinezen goed, met name MG, goed dealernetwerk daar, in Noorwegen ook redelijk, rest Europa nog steeds niet bijzonder. Byd is redelijk succesvol maar zijn ook al 4 jaar bezig met ondersteuning van notabene Louwman.
Ongetwijfeld zal dit veranderen met eigen fabrieken in Europa, en eigen Europese designers, zoals Kia/Hyundai succesvol hebben bewezen.
Johanneke zegt
Ze zijn wel handig om de commies er tussen uit te vissen. Of een leuke gespreksstarter: Poetin toffe gozer of niet? Kim uit noord korea, ook lekker bezig. En Xi, leuke vent. Ja fuck Oeigoeren maak ze dood.
Robert zegt
De merken die de top vijf vormen, zie je regelmatig de rijden. De merken daarachter zijn witte raven in het verkeer.
DeWitteCondor zegt
Dit onderschrijft volledig wat ik al in meerdere posts heb geschreven wanneer er weer iemand begon over een Chinese invasie en superioriteit. We horen dat al 2 decennia aan en tot nu toe komt daar dus helemaal niks van terecht (godzijdank). En de auto’s die ze hier de weg op hebben gekregen zijn 1) een verschrikking om te zien en 2) walking liabilities wanneer het over long term aftersales gaat.