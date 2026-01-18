Autoblog.nl

De invasie van Chinese auto’s in Nederland: zo zit het echt

We duiken in de cijfers!

Het gaat de laatste tijd veel over de bedreiging van de Europese auto-industrie door China. De Chinezen zouden technologisch voorop lopen, auto’s heel goedkoop op de markt zetten, et cetera. Maar hoe goed doen de Chinese auto’s het nu echt in Nederland? We zetten de keiharde cijfers op een rij.

Voor alle duidelijkheid: we kijken alleen naar de merken die volledig Chinees zijn. Volvo, Smart en Lotus zijn niet volledig in Chinese handen en bovendien zijn dit gevestigde namen in Europa. De echte vraag is hoe de Chinese nieuwkomers het doen.

Marktaandeel

Een exact cijfer kunnen we helaas niet geven, omdat de Bovag ook een kopje ‘overige merken’ hanteert. Daar zit potentieel nog wat Chinees spul tussen. Maar dat is gerommel in de marge, want deze categorie bevat maar 2.403 auto’s in totaal.

De 14 Chinese merken die de Bovag specificeert, verkochten gezamenlijk 12.595 auto’s. Dat is een marktaandeel van 3,3 procent. Dit cijfer ligt hoger dan in 2024, maar láger dan in 2023. Destijds verkochten de Chinezen 14.319 auto’s, met dank aan het succes van de Lynk & Co 01 en de MG 4. Het marktaandeel was toen 3,8 procent. Wat nou ‘onstuitbare opmars van de Chinezen’?

Bestverkochte merken

Wat verder interessant is om te weten: wat zijn nu de grootste Chinese spelers op de Nederlandse markt? De winnaar is niet Lynk & Co of MG, maar BYD. Dit merk wist 4.370 auto’s te slijten en staan daarmee met stip op nummer 1. Toch vallen deze cijfers nog steeds in het niet bij aartsrivaal Tesla. Musk en de zijnen zagen de verkopen bijna halveren, maar verkochten alsnog 16.703 auto’s. Daarmee deed Tesla het beter dan alle Chinezen bij elkaar.

Lynk & Co en MG volgen op de tweede en derde plek, maar zij hebben het succes van 2023 niet kunnen prolongeren. Zij verkochten vorig jaar respectievelijk 2.730 en 2.488 auto’s. Geen bijster spectaculaire cijfers voor merken die concurreren op prijs.

Hieronder de verkoopcijfers van alle Chinese merken:

  1. BYD: 4.370
  2. Lynk & Co: 2.730
  3. MG: 2.488
  4. Zeekr: 1.633
  5. Xpeng: 1.401
  6. Leapmotor: 1.288
  7. Dongfeng: 545
  8. Jaecoo: 495
  9. Nio (inclusief Firefly): 254
  10. Omoda: 128
  11. DFSK: 68
  12. Voyah: 50
  13. Hongqi: 28
  14. Aiways: 19

Bestverkochte modellen

Dan zoomen we ook nog even in op modelniveau. De meeste merken moeten het vooral hebben van één model. BYD levert maar liefst tien modellen in Nederland, maar de verkoop werd vooral gedreven door de Seal U. Dat is een crossover van Tesla Model Y-formaat. Met 2.421 verkochte exemplaren was dit de bestverkochte Chinees in Nederland.

Verder doet de Lynk & Co 01 nog steeds leuk mee. Daar zijn er 2.167 van verkocht. Lynk & Co loopt echter veel verkopen mis, omdat deze auto massaal geïmporteerd wordt. Vorig jaar werden er maar liefst 7.155 (!) uit buitenland gehaald.

Wat verder opvalt: de écht goedkope Chinezen kunnen vooralsnog weinig potten breken. De Leapmotor T03, BYD Atto 3 en Dongfeng Box kosten allemaal rond de 20 mille, maar verkochten slechts enkele honderden exemplaren. De Firefly staat niet eens in de top 10, met 54 registraties. Terwijl er wel 4.430 Citroën ë-C3’s op kenteken zijn gezet.

Hieronder de volledige top 10 met bestverkochte Chinese modellen:

  1. BYD Seal U: 2.421
  2. Lynk & Co 01: 2.167
  3. Xpeng G9: 1.034
  4. Zeekr 7X: 883
  5. MG ZS: 773
  6. Leapmotor T03: 667
  7. MG 3: 626
  8. Dongfeng Box: 542
  9. BYD Atto 3: 491
  10. Jaecoo 7: 479

Nederland valt nog niet voor Chinese merken

We kunnen dus concluderen dat de Europese merken in Nederland nog niet omver worden geblazen door de Chinezen. Ook niet in het goedkope segment, wat juist wordt gezien als een troef van China. En eigenlijk is dit ook wel logisch. In veel gevallen is er een Europees, Amerikaans of Koreaans alternatief voor een vergelijkbaar bedrag. En waarom zou je dan voor een onbekend Chinees merk kiezen in plaats van een gevestigde naam?

Uiteraard moeten we de Chinezen wel serieus nemen. Ze hebben veel sneller stappen gemaakt dan de Koreanen destijds. Er gaan ongetwijfeld Chinese merken afvallen, maar er zijn ook merken die een vaste waarde gaan worden in Nederland. Dus ja, de Chinezen komen, maar het gaat nog niet heel hard.

Foto: Xpeng G6, gespot door @Maurice16

Reacties

    • reactief zegt

      Gigantisch valt ook wel mee hoor! Dat was voor enkele merken!

      Goed artikel, beetje tegenwicht voor het eindeloze geroep dat de Chinezen het over nemen en Europese merken gedoemd zijn in te pakken. Iets wat ondertussen al jaren geroepen wordt…

      Terwijl de verkopen dus nog steeds tegenvallen!

      En dat ze bizar veel beter zijn is ook echt onzin. Van de week op de Autosalon Brussel in diverse autos gezeten en het voelt allemaal prima, maar vaak is het leder dan wel echt matige kwaliteit. Iets wat je na een paar jaar echt wel gaat zien. Meer wegwerp product.

      En de specificaties van de EV’s zijn tot nu toe ook nauwelijks overtuigend beter.

      Er zullen vast een paar merken overblijven in de markt. En net zoals Kia en Hyundai een flink marktaandeel kunnen pakken. Maar ook die twee merken zijn echt niet beduidend beter of goedkoper dan Volkswagen meer… Uiteindelijk zullen de overblijvers uit China ook gewoon een vergelijkbare keuze worden tussen de rest.

  5. cdlop01 zegt

    Geen enkel probleem met Chinese auto’s, wel enorm probleem bij de hysterische aandacht in de media voor auto’s uit China. Alsof er geen andere merken meet zijn, China,China, China. Afgaande op de media aandacht zou iedereen zo’n beetje ‘ Chinees’ rijden. Verkoopcijfers die zouden exploderen etc etc. In de UK verkopen de Chinezen goed, met name MG, goed dealernetwerk daar, in Noorwegen ook redelijk, rest Europa nog steeds niet bijzonder. Byd is redelijk succesvol maar zijn ook al 4 jaar bezig met ondersteuning van notabene Louwman.
    Ongetwijfeld zal dit veranderen met eigen fabrieken in Europa, en eigen Europese designers, zoals Kia/Hyundai succesvol hebben bewezen.

  6. Johanneke zegt

    Ze zijn wel handig om de commies er tussen uit te vissen. Of een leuke gespreksstarter: Poetin toffe gozer of niet? Kim uit noord korea, ook lekker bezig. En Xi, leuke vent. Ja fuck Oeigoeren maak ze dood.

  8. DeWitteCondor zegt

    Dit onderschrijft volledig wat ik al in meerdere posts heb geschreven wanneer er weer iemand begon over een Chinese invasie en superioriteit. We horen dat al 2 decennia aan en tot nu toe komt daar dus helemaal niks van terecht (godzijdank). En de auto’s die ze hier de weg op hebben gekregen zijn 1) een verschrikking om te zien en 2) walking liabilities wanneer het over long term aftersales gaat.

