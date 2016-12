Klassieker: Coupe Fiat (175)

Een auto zo bijzonder dat de merknaam achter de typenaam hoort te staan…

Fiat is traditiegetrouw hofleverancier van perfecte kleintjes. Het is niet dat ze niet anders kunnen, maar het Italiaanse merk is ijzersterk in het ontwerpen en ontwikkelen van karakterrijke kleine autootjes. Denk aan de Fiat Topolino, 500 (de echte), 127, Panda (de echte), Cinquecento, Panda (de nieuwe) en natuurlijk de 500 (al dan niet in Abarth uitvoering).

Maar gelukkig verloochent het Italiaanse merk zijn roots absoluut niet. Sterker nog, de meest spectaculaire coupé-ontwerpen zijn Fiats geweest. Van uitgesproken en extravert tot bijzonder elegant en ingetogen:

Abarth 750GT Coupé ’57 (Zagato)

Fiat 8V Coupé ’53 (Vignale)

O.S.C.A.-Fiat 1600 ’63 (Fissore)

Fiat Dino Coupé ’67 (Bertone)

Fiat X1/9 (128) ’87 (Bertone)

Fiat 131 Abarth ’76 (Bertone)

Dit is een greep van wat Fiat voor feestjes kon bouwen in de showroom naast het huis,- tuin en keukenspul.

De X1/9 was weliswaar eind jaren 80 nog in productie, maar het was een verouderd gebakje. Ondanks de scherpe lijnen was het ding niet vooruit te branden. Niet dat snelheid alles is, maar op Roadster gebied ben je alleen een Smart Roadster de baas, en dan ben je laag gezonken. Sowieso ging het Fiat niet voor de wind. De Panda was een hardloper en een échte Fiat: klasseloos, stijlvol en reuze praktisch. De grotere modellen hadden aanmerkelijk minder schwung. De Uno was niet onaardig, maar het was geen match voor de ijzersterke Peugeot 205. De Tipo was een gemiddeld goede auto. De Regata was een hopeloos verouderde stationwagon. De Croma was niet eens zo slecht, maar had ook die droevige, hoekige en belegen uitstraling. Het was duidelijk: het roer moest om.

Gelukkig realiseert Fiat baas Paolo Cantarella zich dat ook. De opvolgers van de Uno en Tipo moesten veel meer karakter hebben. Maar om de mensen te kunnen laten wennen aan een nieuwe designtaal van Fiat moest er een imagebooster komen. Een auto puur en alleen om het merk meer aanzien te geven. Een liefhebbersauto voor de purist. Dat een coupé zijn. Uiteraard.

Dat kwam goed uit, want Pininfarina had aangegeven dat er productiefaciliteit vrij zou komen. Cadillac had besloten te stoppen met de verkoop van de Allanté, een grote voorwiel aangedreven vierzits cabriolet met een Northstar V8 onder de kap. De koetswerken van die auto werden door Pininfarina in Grugliasco vervaardigd. Fiat besloot gebruik te maken van het aanbod van Pininfarina.

Pininfarina denkt zakelijk en biedt ook maar meteen aan om de auto te ontwerpen voor Fiat. Cantarella vind het prima dat Pininfarina een voorstel doet. Maar hij wendt zich ook tot de eigen Centro Stile, alwaar Leonardo Fioravanti aan het roer staat. Hij neemt de uitdaging graag aan. Ontwikkelingschef Pietro Tronville was de chief engineer. Hij stond aan het hoofd van de ontwikkeling van project ‘175’. Tronville had enkele jaren geleden een ambitieuze Amerikaanse designer bij Opel weggehaald. Een echte jonge hond met wilde haren. Tronville geeft aan hem de opdracht om aan Fioravanti iets buitengewoons te laten zien. De Amerikaan krijgt Carte Blanche.

De opdracht was simpel: doe wat je wilt. De voorwaarde was dat de auto gebouwd kon worden op het platform van de Fiat Tipo. Balen. Er worden grappen gemaakt dat alle Italiaanse producten gebouwd moeten worden op dit platform. Van F1-racer to Iveco-vrachtwagen. De Amerikaan besluit zich te laten inspireren door de mooiste sportwagens van weleer. Scherpe vouwen in de wielkasten, als eerbetoon naar de meesterwerken van Marcello Gandini. De perspex koplampen waren geïnsprireerd door de koplampen van de Ford GT40. De achterlichten waren een directe verwijzing naar vele Ferrari’s. Diverse Bizzarini’s stonden model voor de overige dramatische lijnen. Op de grille na, hierdoor liet de Amerikaan zich leiden door een Willy’s Jeep. Jazeker. Het ontwerp was eigenlijk te uitzinnig voor woorden, maar Fiat ging akkoord. Het ontwerp van de Amerikaan werd gekozen.

De naam van deze man: Chris Bangle. Inderdaad, de ontwerper van de Coupé Fiat was ook de hervormer van BMW. Leuk weetje: voordat hij opgeroepen werd om de Coupé te ontwerpen was hij bezig met de opvolger van de Panda. In 1990 had Chris Bangle het onttwerp voor de auto al af, maar het zou nog tot 2003 duren voordat die auto op de markt kwam. Toen was Bangle’s revolutie bij BMW al lang aan de gang: de 5 serie (E61), 6 serie (E63), 7 serie (E65) en Z4 (E81) waren moderner dan ooit.

In 1993 wordt de Coupe Fiat gepresenteerd op het Salon van Brussel. Het publiek is flabbergasted. Dit is bijna een concept car met kentekenplaten. De meeste details van Bangle mochten blijven. Met name de achterkant werd iets aangepast (zodat de kofferbak iets meer ruimte had). Maar die lampen bleven, evenals die scherpe vouwen in de wielkasten. Net op het moment dat je denkt dat Fiat geen saaiere auto’s kan bouwen komen ze met deze nekkendraaier van jewelste.

Vergeet niet dat het modelprogramma van Fiat op dat moment dezelfde werking op je had als een doos Valdispert. Het ontwerp mag dan niet van Pininfarina zijn, het Italiaanse designhuis was naast de productie van de auto verantwoordelijk voor het interieur. Als de Italianen ergens goed in zijn is het met weinig lijnen enorm veel bereiken. In principe waren het gewoon bekende Fiat onderdelen, maar de doorlopende balk in carrosseriekleur was een zuivere eyecatcher. De meters waren verzonken in het plaatwerk. Werkelijk prachtig.

In de jaren 90 waren er twee betaalbare nicheproducten in trek. De eerste was de kleine roadster. De antieke Alfa Romeo Spider stond nog in de prijslijsten, maar de komst van de MX-5 heeft er voor gezorgd dat er een ware opleving was van kleine, betaalbare en open sportwagens. Denk aan de BMW Z3, Mercedes SLK en MGF. Fiat zou daar later ook op inspringen met de Barchetta. Er wordt wel eens aangenomen dat dit in feite een cabrio versie is van de Coupe. Niets is minder waar, de Barchetta deelt zijn bodemplaat met de Punto en is een stuk kleiner en lichter.

Een andere opleving was die van de compacte coupé. Wie daar de trendsetter was is minder duidelijk, maar in het laatste decennium van het vorige millennium kon je bij bijna elke showroom naar binnenlopen voor een kekke, sportieve en scherp gelijnde coupe. Sinds 1993 was de kekste en scherpst gelijnde een echte Italiaan: de Coupe Fiat. De meeste Coupe Fiats zijn afgeleverd met een 2.0 liter motor. Maar maak niet de fout om te denken dat dat allemaal identieke auto’s oplevert. Neen, er waren 4 verschillende tweeliters, allemaal met hun eigen karakter.

Bij de introductie was de Coupe leverbaar met twee verschillende tweeliters. De eerste was een tweeliter zestienklepper met 139 pk (bij 6.000 tpm) en 180 Nm (bij 4.500 tpm). Daarmee kon je van 0-100 sprinten in 9,2 seconden om door stomen tot 208 km/u. Niet verkeerd maar ook zeker niet spectaculair. Daarvoor moest je de 2.0 16v Turbo versie hebben. Deze had het blok uit de Lancia Delta HF Integrale onder de kap liggen. Dankzij de extra föhn was het vermogen nu 190 pk (bij 5.500 tpm) en het koppel bedroeg maar liefst 290 Nm (bij 3.400 tpm). Om het extra vermogen kwijt te raken, kreeg deze standaard een viscodrive limited-slip differentieel op de vooras. Niet alleen om de bochten beter te kunnen ronden, maar ook om de auto in 7,5 seconden naar de 100 te krijgen. Voluit kon je met gemak 225 km/u aantikken.

Krap twee jaar later, in 1996, zag Fiat zich genoodzaakt om het motorenprogramma op de schop te nemen. Nog steeds zou de Fiat leverbaar zijn met Lancia motoren, ditmaal uit de Kappa. Ook kwam er zowaar een nieuwe instapper bij. Deze 1.750cc grote viercilinder was weliswaar niet de sterkste in zijn soort, maar dat maakt niets uit. Tegenwoordig is een 130 pk sterke viercilinder een 1.2 met een lagedruk-turbo en ultratrage gasrespons, turbogat, weinig zin in toeren en veel te lange overbrengingen. De instapper van de Coupe Fiat was wars van dat alles. De 1.8 leverde dus 130 pk, maar pas bij 6.300 toeren. Het koppel stelde ook niet veel voor: 164 Nm bij 4.300 toeren. De prestaties vielen een klein beetje tegen (9,2 seconden naar de 100 en een top van 205) maar vol gas over een B-weggetje was een groots genoegen. Zie het als de ultieme huurauto. Snel gaat het niet, maar het blokje schreeuwde het uit van genot als je hem compleet uit wrong. Nog een voordeel van de instapper was de prijs: stijlvol rondrijden kostte je minder dan 25 mille.

Maar wilde je de Coupe Fiat hebben zoals deze bedoeld was moest je gaan voor de nieuwe 2-liter motoren. Ook hier was er wederom keuze tussen een atmosferische variant (150 pk bij 6.100 tpm/ 186 Nm bij 4.500 tpm) en een geblazen versie (220 pk bij 5.750 tpm / 310 Nm bij 2.500 tpm). Het grote verschil zat hem niet alleen in de prestaties, maar ook in de sensaties. In plaats van vier potten hadden de nieuwe 2-liter motoren 5 cilinders. De 2.0 20v ging van 0-100 in 8,9 seconden met een top van 212 km/h. Nog steeds niet wereldschokkend, maar ook met deze motor was het de manier waarop het vermogen vrij kwam. Heel lineair, met een uit-duizenden-te-herkennen timbre dat alleen een vijfcilinder kan voortbrengen.

Maar het echte werk begon pas bij de 2.0 20v Turbo. Een combinatie waar menig Audi en Volvo legendarisch mee is geworden. Voor Fiat zat er ook een reden achter deze motor. In het thuisland worden de auto’s belast op basis van hun cilinderinhoud en 2000cc is een kritieke grens. Dus had Fiat en Lancia deze 2.0 20v Turbo en Alfa Romeo de 2.0 Busso V6 Turbo. Zo had je het vermogen en koppel vergelijkbaar met een 3-liter V6, maar dan zonder de extra hoge taksen.

En die 2.0 20v Turbo was geweldig. Werkelijk alles klopte. Zoals wel vaker zijn Italiaanse auto’s op hun allerbeste vlák voordat ze uit productie gegaan. Voor de Coupe Fiat gold hetzelfde. In 1998 kwam de Coupe 20v Turbo LE. Hierbij werd het design van de Coupe nog eens onderstreept met een smakelijk dikke bodykit en dikke 17” velgen. Niet dat de Coupe te kort kwam om looks, maar het was nu nog meer de poor-mans Ferrari die het altijd al was. Met name in het rood was het een absolute beauty, alhoewel zilver ook uitstekend stond:



Het feest ging door in het interieur. De LE was voorzien van een zijdeglans startknop. De rest van het interieur mocht er ook zijn. Zo zat je op asociaal harde Recaro sportstoelen. Voor de gelegenheid kreeg je tweekleurige bekleding, zoals zwart met rode accenten. Niet bordeaux rood ofzo, nee, felrood leer. Eigenlijk veel te fout voor woorden, maar een Italiaan komt er mee weg. In een BMW is deze configuratie veel te hoerig en erg pretentieus, in een Fiat is het uiterst smaakvol en zeer karakteristiek.

Gelukkig waren de wijzigingen niet alleen van cosmetische aard. De Fiat Coupé 20v Turbo stond al bekend als een goede rijsdersauto, alleen was wel duidelijk dat de 20v Turbomotor het uiterste van het belegen Tipo-chassis eiste. Voor extra stijfheid kreeg de Limited Edition een veerpootbrug tussen de voorwielen. Om sneller te accelereren kreeg de transmissie een zesde verzet en om beter te kunnen stoppen werden de schijven voorzien van roodgeverfde Brembo remklauwen. Het enige nadeel van de LE is dat er maar 300 stuks van zijn gebouwd. Bummer. Om de meerprijs van de LE te rechtvaardigen konden klanten dus rekenen op exclusiviteit en dus een betere restwaarde.

Uiteraard houdt een Italiaans bedrijf niet aan dergelijke afspraken en bouwt wanneer het kan bouwen. Aangezien de LE door de pers erg goed ontvangen wordt, ziet Fiat zichzelf genoodzaakt tóch met een regulier model te komen, de 2.0 20v Turbo Plus. Deze auto kreeg alles wat de LE zo smakelijk maakte plus meer. Zo kreeg de Plus 225 mm brede banden rondom, in plaats van 205. Meer breedte, meer rubber en meer grip. Ook kun je uit veel meer kleuren kiezen, waaronder parelmoerwit, een kleur exclusief voor de Turbo Plus.

Het rijden met de Turbo Plus was een bijzonder genoegen. Aan de ene kant omdat het een anders dan andere auto was, aan de andere kant omdat de Coupe Fiat Turbo Plus daadwerkelijk goed reed. De zitpositie was een beetje vreemd. Je rechterbeen zat wat klem en het stuur zat iets te veel ‘op schoot’. Dus je moest iets gebogen zitten. Dat zitten deed je op die uiterst smakelijk uitziende Recaro kuipstoelen. Deze boden meer dan voldoende steun en hielden je goed vast. Dat zou later nog goed uitkomen.

Start de motor en je hoort de onvervalste roffel van een vijfcilinder. Dat rijke, volle en zingende geluid nam toe in volume naarmate je het gaspedaal verder intrapte. En reken maar dat je dat wilde doen. De turbo was er nog wel eentje van het type aan-uit. Onderin de toeren gebeurde er niet echt veel. Ja, de cabine werd gevuld met vijfcilinder symfoniën, maar snel ging het niet. Boven de 3.500 toeren voelde je de turbo er in komen en ging de Coupe Turbo Plus er vandoor.

Je moest wel uitkijken dat je dat niet in zijn I (of II) deed, want ondanks de bredere banden spinden de voorwielen er vrolijk op los. Iets te enthousiast invoegen en je zag de rook bij de voorspiegels naar boven komen. De Turbo Plus moest je in de ‘zone’ krijgen. Je moest iets behoudend met het vermogen omgaan. Deed je dat goed, werd je beloond met een unieke rijervaring.

De zesbak liet zich licht en precies bedienen. Prettig, want daardoor kon je de motor constant op toeren houden. De besturing bood voldoende gevoel en was behoorlijk direct. In tegenstelling tot wat je zou denken was de ophanging vrij soepel, je kon je vullingen gewoon laten zitten. Op smalle binnenwegen kon je dus daadwerkelijk de hooligan uithangen.

Maar de Coupe Turbo Plus had nog een troef: snelheid. Die 220pk klinkt niet waanzinnig spectaculair, maar vergeet niet dat een 328i Coupe slechts 193 stuks onder de kap had. Op de AutoBahn kon je er zeker van zijn dat je in de snelste voorwielaandrijver zat. Van 150 naar 250 km/u duurde wel even, maar de Turbo Plus liep als een oude diesellocomotief door. Dat gekke ding blééf maar harder lopen. Het was niet alleen knap van Chris Bangle dat de auto totaal niet leek op een Fiat Tipo, maar ook een meesterklus van de techneuten dat het ook totaal niet reed als een Fiat Tipo. Grote klasse.

In 2000 was het dan toch echt afgelopen. De 1.8 instapper kreeg ook nog een speciale editie met andere wielen, grille, koplampen en afwerkingsdetails in het interieur. Verder is er nauwelijks een peil op te trekken hoe de laatste maanden de auto’s werden geleverd. De gewone Turbo kreeg nieuwe stoelen met side-airbags en de wielen van het Plus model. Het Plus model daarentegen werd op het laatst niet meer geleverd met Recaro’s stoelen en nog meer van dat soort eigenaardigheden. De auto was aan het eind van zijn latijn en Fiat was de onderdelen bakken aan het leeg maken. De Coupe Fiat Final Edition was vooral een manier van Fiat om van overtollige onderdelen af te komen.

Heeft de Coupe Fiat het gewenste resultaat bereikt voor Fiat? Ja. Waarschijnlijk wel. Als er één merk gefloreerd heeft in de jaren 90 zijn het onze Turijnse vrienden wel. De recht-toe recht-aan Fiat Uno werd vervangen door de Fiat Punto. Auto van het Jaar en best verkochte auto van Europa. De Tipo kreeg twee opvolgers in de vorm van de Bravo en Brava. Wederom auto van het jaar en lekkere verkoopcijfers.

Op dit moment zit Fiat op een totaal andere koers. Het is een wereldbedrijf geworden. Met de Coltrui aan het bewind maakt het bedrijf gewaagde en bijzondere keuzes. In de showroom is er voldoende te zien, alhoewel het grootste gedeelte van de aanbiedingen de badge ‘500’ op de kont hebben gestanst. Niet dat het armoede is, integendeel. De 124 Spider is leuk, alhoewel het iets te veel een MX-5 is, een auto die deels een ode was aan de originele 124… Maar eigenlijk is het wel weer tijd voor een écht originele Fiat Coupé, ehhh, Coupé Fiat. Gewoon op basis van een huis,- tuin,- en keuken Tipo. Lekkere T-Jet motor er in en een fatsoenlijk afgesteld onderstel. En natuurlijk niet te vergeten een jaw-dropping koetswerk erop. Wat doet die Chris Bangle tegenwoordig eigenlijk?