Bedenk een naam voor deze Fiat SUV - Autoblog.nl

En als je een goede naam hebt voor deze Fiat SUV, kun je de Italiaanse autobouwer meteen even een suggestie doen. Sterker nog, ze vragen erom!

Autonamen bedenken lastiger dan je denkt. Het moet wel ergens voor staan. Durex verkoopt niet voor niets níet de ‘Pinkeltje’-modellijn, bijvoorbeeld. Ook moet je ervoor zorgen dat de naam niet per ongeluk iets onkuis betekent. Dat levert altijd problemen op. Oh, en even checken of de naam al niet iets anders betekent. Naar verluidt heeft de Nederlandse Fiat-importeur gesmeekt bij de fabriek voor een andere naam, maar dat gebeurde niet. Vandaar dat de Fiat Croma echt bestaan heeft.

Namen

Zo komen we uit bij Fiat. Dat merk heeft nog een ambivalente verstandhouding met namen. In sommige gevallen zijn ze ijzersterk, maar soms lukt het niet helemaal. De bedrijfswagens van Fiat zijn veelal vernoemd naar een munt: Scudo, Fiorino, Ducato. Dikke prima. In het C-segment heeft Fiat namen toegepast als Tipo, Bravo, Stilo, Bravo en weer terug naar Tipo. Niet handig.

Wellicht dat Fiat daarom de hulp van het internet-bezoekende publiek heeft ingeschakeld. Daar zou jij onder kunnen vallen! Het gaat om deze ‘Fiat SUV’. Nu zou het niet voor het eerst zijn dat Fiat de auto gewoon de naam geeft van wat het is, denk aan de Spider of Coupé. De auto heeft als fabriekscode ‘363’ (bij alle Fiat, Alfa en Lancia-modellen bestaat de code uit drie cijfers). Alleen ze hebben nog geen naam.

Fiat SUV

Dus welke naam ga jij voor deze auto bedenken? Om een idee te krijgen van de Fiat SUV, het is eigenlijk geen SUV. Het is een crossovertje in het B-segment. Inderdaad, daar waar wij vroeger de Punto hadden. Op sommige markten is de Fiat Argo (B segment hatchback) te verkrijgen. Daar kwam in 2018 een Fiat Cronos bij (B segment hatchback). De Fiat SUV is ongeveer even groot, maar staat opmerkelijk genoeg op een ander platform.

Kortom, welke naam bedenk jij voor deze rijdende extase? Je kunt je antwoord in het Spaans opgeven op de Braziliaanse Fiat-site. Uiteraard mag je de hilarische suggestie ook in de comments plaatsen.