Max Verstappen rolt in stijl naar de camping [updated]

Max gaat op vakantie en hij neemt mee...

Een sleurhut met Red Bull livery en een Aston Martin Vanquish Volante. Als we goed naar het plaatje kijken zou het kunnen dat zijn goede vrind Daniel ook van de partij is met een andere Aston.

Jaja, we gaan weer naar de zomer toe. Tijd voor piepers in de caravan en komkommers op autoblog in de kas. Traditioneel trekken wij Nederlanders er in de zomer immers met zijn allen op uit om naar het Zuiden af te reizen en daar de snelwegen van onze Europese broeders te terroriseren met onze caravans.

Als gezonde Nederlandse jongen doet Max natuurlijk ook mee aan deze traditie. De keuze voor de bestemming is bij hem gevallen op de pittoreske Oostenrijkse bergen, waar de Edelweiss welig tiert. Een slimme keuze voor de persoon die liever niet de hele dag gekookt wil worden door een omgevingstemperatuur van een graadje of 35.

Op Twitter plaatste MV33 onderstaand plaatje dat we je niet wilden onthouden. Mocht je zelf binnenkort weer de Südwind uit zijn stalling halen, doe dan net als Max en jaag je auto flink op toeren als je hellingen oprijdt.

UPDATE: Het is kennelijk de opzet dat Max en Daniel tegen elkaar gaan racen met de caravan’s achter hun bolides (dank aan @meneer voor de tip).