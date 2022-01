Max Verstappen gaat je Viaplay aansmeren

Als je de komende maanden opmerkt dat Max Verstappen een opvallend positieve mening heeft over Viaplay: dat is geen toeval.

Nederland moet aan de Viaplay. En dan kan er maar één ambassadeur zijn die al die Hollanders gaat overvallen. Max Verstappen natuurlijk. De reden dat de meeste mensen in Nederland überhaupt Viaplay overwegen is vanwege die nieuwste F1-wereldkampioen.

Max Verstappen heeft een overeenkomst getekend met NENT om Viaplay te gaan promoten. Het gaat hier om een deal van meerdere jaren. Naast het ambassadeurschap, zal Max Verstappen tevens exclusieve content met Viaplay gaan maken. Ook spreekt Viaplay over een kijkje achter de schermen bij de Nederlander, buiten de sport om.

Verstappen moet niet alleen de Nederlander warm maken voor Viaplay. Ook in andere landen is de Red Bull-coureur ambassadeur. De dienst komt bijvoorbeeld naar de Scandinavische landen en per 2023 naar Polen. Papa Jos Verstappen maakt eveneens deel uit van de samenwerking. Hij zal onderdeel uitmaken van een internationale groep van Viaplay, bestaande uit Formule 1-analisten.

De lancering van Viaplay in Nederland is op 1 maart. Naast Formule 1 levert de dienst onder andere darts, Bundesliga voetbal, films, series, content voor kinderen en meer. De prijs voor een abonnement ligt op € 13,99 per maand.