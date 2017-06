Sainz is klaar voor een plekje bij Red Bull

De voormalige teamgenoot van Max is bezig aan een prima seizoen. Hoe lang zal hij nog voor het talententeam van de Oostenrijkse drankjesfabrikant moeten rijden?

Veel headlines pakt ‘ie misschien niet, maar Carlos Sainz jr. heeft het tot dusver uitstekend gedaan in 2017. De Spanjaard finish consequent in de punten op de race in Bahrein na, toen hij uitviel na een merkwaardige clash met Lance “Vance Dance” Stroll (video). Ook wordt teamgenoot Kvyat consequent snot gereden, terwijl de Rus toch echt een paar jaartjes meer ervaring heeft.

De Spanjaard heeft nu aangegeven klaar te zijn voor een zitje bij de grote mannen van Red Bull Racing. Zodra daar een stoeltje beschikbaar is tenminste, want voorlopig houden Verstappen en Ricciardo de boel bezet tot en met 2018. Desalniettemin blijft Sainz gemotiveerd om ’t beste uit zichzelf en de auto te halen zodat RBR ‘m in elk geval in de gaten houdt.

Toch kunnen we ons lastig voorstellen dat Sainz het nog een paar jaar uithoudt bij Scuderia Toro Rosso. De juniorrenstal van Red Bull zal echt niet ineens een auto bouwen waarmee de Spanjaard mee kan doen om de prijzen en zoals aangegeven: een promotie naar het hoofdteam lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. Het zal ons niks verbazen als Sainz binnenkort een interessant aanbod krijgt van een ander team en lekker z’n boeltje pakt. Jullie idee?