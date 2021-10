Dit is de eerste keer dat we het woord pyjama schrijven op Autoblog. Maar het is heel relevant voor vandaag, want Carlos Sainz tekende zijn Ferrari contract erin!

Vorig jaar was een van de meest interessante jaren van de Formule 1. Covid-19 had bijna de gehele agenda omgegooid. Sommige races konden helaas geen doorgang vinden (Japan, Australië, Brazilië), maar er kwamen wel hele gave banen bij: Portimão, Imola en Mugello.

Maar we vergeten bijna dat de transfermarkt misschien net zo interessant was, zo niet spannender! Want er gingen een paar dingen veranderen. Ricciardo gaf aan weg te willen gaan bij Renault, Vettel ging naar Aston Martin en misschien wel de gaafste transfer: Carlos Sainz tekende een contract bij Ferrari.

Sainz tekende Ferrari contract in pyjama

Dat ging niet zonder slag of stoot. Want het ging (uiteindelijk) natuurlijk allemaal heel erg snel. Zo laat hij optekenen tijden een interview met Motorsport.com:

Het is eigenlijk wel een grappig verhaal, want er ging een lange onderhandelingsperiode aan vooraf. Het was tijdens de Covid-lockdown, dus alle gesprekken gingen via Zoom en de telefoon. Dat maakte het wel iets lastiger. We moesten ons aanpassen aan de situatie. Ik tekende het contract aan deze tafel hier in Madrid. De gehele lockdown waren we met onze familie.



Ineens wordt ik wakker gemaakt om 8 uur s’ochtens, terwijl ik nog steeds in mijn pyama sta. Ik loop de kamer in en mijn vader staat daat met een pen. Hij zegt: “Je moet hier tekenen, dit is het Ferrari contract. Alles is in kannen en kruiken als je hier tekent.” Dus, ik tekende in mijn pyjama terwijl ik net wakker was. Carlos Sainz, kan werkelijk alles dragen

Opmerkelijk

Het is vrij opmerkelijk dat het zo verlopen is. Natuurlijk past het bij het uiterst nuchtere karakter van de Spanjaard. Zo rijdt hij nog altijd zijn Golf VI GTI, bijvoorbeeld. Normaliter is het tekenen van een contract bij Ferrari iets heiligs.

Ondanks dat Ferrari al jarenlang niet het topteam is dat het moet zijn, is het het hoogst haalbare voor een F1-coureur om te mogen te tekenen bij Ferrari. Meestal gaat het gepaard met een bezoek aan Maranello, Fiorano, een copieuze lunch, veel handjes schudden en constant foto’s schieten met al het personeel. Maar niet dit keer, Meneer Sainz stond in zijn pyjama’s een Ferrari contract te tekenen.

Of Carlos Sainz een Thunderbirds-pyjama aan had, sliep onder een Top Gear dekbed en een Autoblog-mok op zijn nachtkastje had staan, is niet bekend. Het wordt echter nergens ontkend.

Via: Motorsport.