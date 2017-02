Tommeke Boonen gaat Donkervoort promoten in België

De oud-wielrenner heeft grootse plannen met het merk uit Lelystad.

Sinds jaar en dag doet Joop Donkervoort dat wat hij als geen ander kan: Lotus Seven-achtigen tot het laatste schroefje perfectioneren. Die werkwijze resulteerde in een reeks indrukwekkende sportauto’s met bizarre prestaties. Een indruk daarvan krijg je middels onze rijtest met de D8 GTO Performance, die vind je HIER.

Donkervoort kan niemand minder dan Tom Boonen tot z’n klantenkring rekenen. Deze petrolhead kwam op Autoblog vooral voorbij als ‘ie weer eens een supercar in de prak had gereden (voorbeeld 1, voorbeeld 2, voorbeeld 3), maar de beste man heeft het autohart op de goede plek.

Om die reden wordt Boonen ingezet als ambassadeur van het merk. Een en ander staat in het teken van de Donkervoort-dealer die binnenkort wordt geopend in het Belgische Herent. Overigens geeft de oud-renner te kennen dat hij veel liever in z’n D8 GTO rijdt dan in de F12berlinetta die ook in de garage staat, want authentiek en handgemaakt.

Dank aan Arjen voor het tippen!