Top 10: deze steden kampten met de meeste files [2016]

Nope, geen Amsterdam, Rotterdam of Den Haag op nummer één.

Het is namelijk.. Haarlem! De Noord-Hollandse stad is een verschrikking als het op verkeer aankomt. Automobilisten die zich rond de spitstijden in de stad begeven zijn vrijwel altijd het haasje. Dat blijkt uit cijfers van de TomTom Traffic Index. De gemiddelde extra reistijd bedraagt 26 minuten. Volgens TomTom komt dit neer op 100 uur per jaar.

In 2015 stond Den Haag op één. Wereldwijd staat Mexico Stad nog steeds op de eerste plek. Volgens de cijfers zijn de omstandigheden nóg dramatischer geworden. Dat gezegd hebbende: in Nederland is het er ook niet beter op geworden. Geen enkele stad in de top 10 toont een verbetering ten opzichte van 2015. De lijst is wel diverser geworden. Groningen zakt van een tweede naar een vierde plek. Amsterdam gaat van drie naar vijf. Rotterdam is zelfs uit de top 10 verdwenen, net als Utrecht en Almere. Het is er niet rustiger geworden. Bij ons niet, en ook niet in de rest van de wereld. De lijst met Nederlandse steden check je hieronder. De cijfers van 2015 checkt u HIER. Steden die nieuw binnen zijn gekomen in de top 10 krijgen de stempel ‘nieuw’ opgedrukt. De positie van 2015 staat tussen haakjes achter de stad.

Stad Vertraging Haarlem (nieuw) 27% (+3) Den Haag (1) 24% (+1) Leiden (nieuw) 23% (+2) Groningen (2) 23% (+1) Amsterdam (3) 22% (+2) Nijmegen (5) 21% (+3) Arnhem (nieuw) 20% (+3) Tilburg (6) 19% (+2) Breda (7) 19% (+2) Eindhoven (8) 19% (+3)

Zoals gezegd was wereldwijd gezien Mexico City ook in 2016 de grootste bitch, gevolgd door Bangkok. Nieuw in de wereldwijde top 10 zijn Jakarta, Chongqing, Tainan en Beijing. De enige stad die beter scoort in vergelijking met 2015 is Istanboel. De Turkse stad pakt een magere verbetering van één procent. De lijst:

Stad Vertraging Mexico City, Mexico (1) 66% (+7) Bangkok, Thailand (2) 61% (+4) Jakarta, Indonesië (nieuw) 58% Chongqing, China (nieuw) 52% (+14) Bucharest, Roemenië (6) 50% (+7) Istanboel, Turkije (3) 49% (-1) Chengdu, China (9) 47% (+6) Rio de Janeiro, Brazilië (4) 47% Tainan, Taiwan (nieuw) 46% (+10) Beijing, China (nieuw) 46% (+8)

Fotocredit: Ferrari 599 GTO in Haarlem via @jeppie op Autojunk