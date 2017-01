Tot 169 jaar celstraf voor opgepakte VW-topman

De Amerikanen laten er geen gras over groeien.

Hoewel Volkswagen de Amerikaanse staatsschuld met 4,3 miljard dollar heeft verlaagd, zijn ze er nog lang niet klaar met Volkswagen. En zeker niet met VW-topman Oliver Schmidt, de voormalig Engineering and Environmental Office (EEO) van Volkswagen Group of America.

Afgelopen zaterdag pakte de federale politie Schmidt op toen hij vanuit Florida naar Duitsland wilde vliegen. De rechter heeft dan ook geen borgbedrag bepaald aangezien Schmidt volgens hem vluchtgevaarlijk is. Op dit moment heeft het openbaar ministerie hem aangeklaagd voor in totaal elf vergrijpen. Als hij voor alle vergrijpen de maximale straf krijgt, dan moet Schmidt zomaar 169 jaar brommen, zo blijkt vandaag. Nu wordt de soep zelden zo heet gegeten als hij wordt opgediend, maar de voormalig topman zal ongetwijfeld enigszins zorgelijk naar de toekomst kijken.

Een van de feiten waarvan Schmidt wordt verdacht is het vernietigen van bewijsmateriaal ten tijde van een officieel onderzoek. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de relatie tussen Amerikaanse mileuautoriteiten en Volkswagen en daarmee ook direct verantwoordelijk voor de fraude met emissietesten. Door vol te houden dat hij pas tijdens een vergadering in september 2015 voor het eerst werd geconfronteerd met de fraude zou hij verantwoordelijkheid proberen af te schuiven op lager geplaatste werknemers. In werkelijkheid is Schmidt namelijk al begin 2014 op de hoogte gesteld van resultaten van de West Virginia University, waaruit blijkt dat Volkswagens dieselmotoren in de praktijk een veelvoud uitstoten van de testresultaten. Strafrechtelijk onderzoek zal moeten uitwijzen of de topman ook daarvoor al op de hoogte was van het gesjoemel binnen zijn organistatie.

Tegelijk met Schmidt zijn nog vijf hooggeplaatste Volkswagen-medewerkers in staat van beschuldiging gesteld. Zij verblijven echter, op aanraden van Schmidt, in Duitsland en zullen vermoedelijk de rest van hun leven niet afreizen naar het land van de onbegrensde mogelijkheden.

Foto: @mevipp op Autojunk.nl, met dank aan Sjoerd voor de tip!