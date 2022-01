Volkswagen Lamando L is de mooiste VW van 2022

Met de Volkswagen Lamando L ben je helemaal hip op de parking van het betere AC Restaurant.

Vorige week namen we afscheid van de Volkswagen Passat Sedan. De auto is jarenlang een liefhebber geweest van de vertegenwoordiger van luxe stofzuigers en middenmanagers van uitvaartverzekeringsmaatschappijen. Op zich is het wel begrijpelijk, want iedereen rijdt een Tiguan of ID4.

Echter, in China is Volkswagen nog druk in de weer met gave liftbacks en sedans. Ze bouwen ze in allerlei soorten en maten. Dit is de laatste toevoeging van Wolfsburgers. Het gaat om de Volkswagen Lamando L.

Volkswagen Lamando L

De auto wordt gebouwd in samenwerking met SAIC. In feite kun je de Lamando zien als een super sexy VW Jetta. Dat is zoiets als een sexy bibliothecaresse, we weten het. Wat de Arteon is voor de Passat, is de Lamando voor de Jetta.























Maar we moeten toegeven, het is ze best goed gelukt om van de rechtoe rechtaan-Jetta een spannende auto te maken. Sterker nog, de Volkswagen Lamando L is wat ons betreft de mooiste auto die ze hebben gelanceerd in 2022. De Lamando staat op het MQB Evo-platform, net zoals de Golf die wij in Nederland kunnen krijgen. Het front is vrij strak en doet een beetje denken aan de Passat B3. Je weet wel, dat model met het gesloten front.





















Peugeot 508

Ook hier zit er geen grille onder de koplampen, maar eronder. En profil ziet de Volswagen Lamando L er een beetje uit als een soort gestrekte Jetta, wat het uiteraard ook is. Op zich niet verkeerd. De bips van de Lamando L is wel even een dingetje. Het is een bijzonder fraaie derrière, maar het doet wel heel sterk denken aan de Peugeot 508.



























De motor van de Volkswagen Lamando L is een ‘280 TSI’ en nee, dat is niet een 2.8 liter VR6 met directe injectie en een turbo. Het is een vrij bescheiden en een tikkeltje ouderwetse 1.4 TSI met 150 pk en 250 Nm. Deze drijft de voorwielen aan via een DSG automaat met dubbele koppeling.







De 0-100 km/u-sprint is voorbij in maar liefst 8,5 seconden. De auto ziet er sneller uit dan dat ‘ie is, dus. Een dikke 2 liter zal later worden toegevoegd aan de range. De Lange Lamando wordt alleen geleverd in China, naast de korte Lamando die gewoon in productie blijft.

