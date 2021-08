Volkswagen-medewerkers verplicht met vakantie gestuurd

Vakantie is leuk, maar verplichte vakantie klinkt minder gezellig. Het is de realiteit voor een deel van de Volkswagen-medewerkers vanwege chiptekorten.

Nog altijd zijn chiptekorten een groot probleem. De verwachting is dat dit issue nog wel even aanblijft. Een drama voor personeel werkzaam in de autoindustrie. Bij tal van bedrijven en automerken ligt de productie op z’n gat omdat er niet doorgewerkt kan worden. Volkswagen moet nu ook een deel van de medewerkers een verplichte vakantie geven vanwege chiptekorten.

Een deel van het personeel komt thuis te zitten. Er is wel werk, maar niet genoeg om alle tienduizenden arbeiders bezig te houden. Door chiptekorten worden er veel minder auto’s geproduceerd dan de gebruikelijke gang van zaken. Dit is niet alleen voor Volkswagen het geval. Ook andere merken binnen de groep ervaren dit probleem, zoals Audi.

Chiptekorten niet alleen bij Volkswagen

Het is een wereldwijd probleem. Of het nu gaat om Toyota in Japan. General Motors in de Verenigde Staten, Maserati in Italië of Volkswagen in Duitsland. Vroeg of laat hebben al deze autoconcerns of merken te maken met problemen naar aanleiding van chiptekorten.

Volgens Wolfsburger Nachrichten heeft dit ook gevolgen voor de productie van sommige modellen. De productie van het nieuwe basismodel van de ID.3, de Pure, heeft daardoor moeite met opstarten. Dit resulteert weer in vertraagde leveringen voor klanten. Extra vervelend voor Nederlandse leaserijders die nog hopen op een levering in 2021 in verband met stevigere bijtelling in 2022.