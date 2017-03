Volvo S80 (2006-2016) – occasion video & aankoopadvies

Denk aan een Volvo en de kans is groot dat er een plaatje van een station in je hoofd verschijnt. De S80 is door de populariteit van stations altijd een beetje een ondergeschoven kindje in Europa geweest.

Toch heeft de S80 een sterk eigen karakter en daarmee altijd een schare fans gehad, waaronder het koningshuis. Vreemd genoeg was er wel een versie met lange wielbasis, maar deze S80L is door Volvo alleen in China geleverd. Het leek ons juist dat het Nederlandse volk die tot de langste van de wereld behoort, best behoefte zou kunnen hebben aan wat extra beenruimte.

Qua “sportief” sturen ben je bij de Duitse concurrentie beter uit, maar de S80 gooit wel hoge ogen qua comfort en veiligheid. Zeker bij de latere bouwjaren zijn diverse veiligheidssystemen (optioneel) leverbaar geweest. De S80 is inmiddels vervangen door de Volvo S90 (rijtest).

Aanbod occasions

Op Marktplaats staan zo’n 100 Volvo S80’s van deze generatie te koop. Zoals je kan verwachten bij dit formaat auto heeft slecht een kwart een handgeschakelde versnellingsbak. Het aanbod aan diesels is met 60% iets groter dan het benzineaanbod en soms kom je nog een verdwaalde S80 op LPG tegen. S80’s met kilometerstanden van ruim boven de twee ton mogen al voor 7 mille weg, de meest recente exemplaren kunnen 30-40 mille kosten.

Pluspunten

Ruimte

Comfort

Veiligheid

Bescheiden uitstraling

Aandachtspunten

Onderstel

Het adaptieve 4C onderstel is een prachtig stuk techniek, maar eventueel onderhoud is duurder dan bij een regulier onderstel.

Aandrijflijn

Een vijfcilinder diesel (D5) die op slechts vier cilinders loopt, kan twee oorzaken hebben:

o Een loszittende stekker, wat zo te verhelpen is.

o Een kapotte injector, een wat prijzigere reparatie.

o Een loszittende stekker, wat zo te verhelpen is. o Een kapotte injector, een wat prijzigere reparatie. Variabele kleptiming bij diesels vervuilt; is schoon te maken. Motor produceert dan een hoog kloppend geluid en mist trekkracht.

Niet de meest moderne automaten (op laatste bouwjaren na).

Automaten willen wel eens hakerig gaan schakelen – spoelen kan soelaas bieden.

Een automaat die versnellingen overslaat of ander vreemd schakelgedrag vertoont is waarschijnlijk aan een revisie toe.

Carterontluchting van de vijfcilinder benzinemotoren is soms problematisch. Er is een nieuwere versie van het oliefilterhuis voor. De oude is herkenbaar aan een geribbelde slang, deze gaat stuk. Doorrijden met een fluittoon betekent dat de motorontluchting via de krukaslagers plaatsvindt, wat uiteindelijk zal zorgen voor een kapotte motor.

Bij alle diesels (maar vooral bij oudere viercilinders) kan bij het regenereren van het roetfilter brandstof in de olie komen, waardoor het peil tot boven het maximum kan stijgen. Zowel service-interval voor het roetfilter als olie moet strak aangehouden worden.

Elektronica

Een defect in het elektronische stuurslot kan er de oorzaak van zijn dat de auto niet is te starten. Dat is in de regel wel op te lossen door de Wegenwacht, maar dan is een nieuw contactslot wel noodzakelijk.

In de voetenruimte van de voorpassagier zit een computer. Elektrische storingen kunnen optreden doordat de voorpassagier tegen de computer heeft geschopt en er iets los is geschoten.

De elektrische handrem wil wel eens niet lossen.

Carrosserie en interieur

Er zijn sporadisch klachten over de staat van het leer te vinden, maar dat lijkt geen structureel probleem.

Zoek de S80 of een andere auto op Marktplaats.nl.