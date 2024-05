Dit is een BMW Z4 met 500 pk. Ja, echt.

Je zou het niet zeggen, maar onder deze 507-esque koolstofvezel huis zit een BMW Z4 met 500 pk verstopt.

Restomods zijn populairder dan ooit. Dat kunnen we niet staven of aantonen, maar het is een gevoel dat heerst aan de onderkant van onze buikjes. We zien natuurlijk een hoop persberichten voorbij komen met alweer een nieuwe specialist die een Land Rover Defender of Porsche 911 onder handen kan nemen.

Want mensen willen de looks en charme van een oude auto, maar de voorzieningen, rijeigenschappen en het comfort van een moderne auto. In de meeste gevallen pakt men een oude auto en dan wordt deze moderner gemaakt. Het probleem is dat het in basis nog altijd een oude auto is. Een Singer 911 kost een half miljoen, maar is in niets veiliger dan de 964 uit de jaren ’90 die het dus gewoon is.

Nieuwe auto met oude looks

Wat je ook kan doen is een moderne auto pakken en die er dan klassiek uit laten zien. Dat is precies wat Estella gedaan. Estella Fahrzeugtechnik is een (dit raad je echt nooit) Duitse specialist dat onder leiding van Dragan Stanojevic absolute pareltjes maakt en dit is zijn laatste creatie: de Tender 5.7. Het is een hoedtik aan de BMW 507 van weleer.

De basis van de auto is een BMW Z4 van de G29-generatie. Dat is op zich al best een knappe roadster, natuurlijk. De Kia Stinger-esque voorzijde is op zich fraaier dan de Theo & Thea-voorzijde van de BMW M3 en M4. De nieuwe neus moet denken aan de BMW 507 (en dus eigenlijk ook een beetje de BMW Z8). Alle panelen zijn gemaakt van koolstofvezel.

BMW Z4 met 500 pk

Het geheel ziet er heerlijk retro uit. Uiteraard zie je wel dat de proporties van een 507 anders zijn dan die van een moderne auto. De Z4 is ietsje hoger. Het is dus ook zeker geen 507-kopie, maar het is de auto die als inspiratie heeft gediend. De velgen zijn de twintigspaaks Ronals die we natuurlijk kennen van de vorige generatie Alpina’s.

Er is overigens wel een reden om te kiezen voor de Tender 5.7, want de techniek kreeg een update. De motor is niet vervangen door een 5.7 liter grote unit, helaas. Maar de B58 reageert goed op een beetje tuning en dat is nu niet anders. Er is grotere turbocompressor en Bastuck-sportuitlaat. Mocht Bastuck je bekend voorkomen, dan kan dat, want de M135i van @martijngizmo heeft er ook eentje op zijn Porsche-killer zitten. Het resultaat is een BMW Z4 met 500 pk die er ouder uitziet dan dat ‘ie is.

