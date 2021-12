Waan je een koning in deze achtpersoons Volvo occasion

Je mag maar liefst zeven vrienden uitkiezen om met je op een ultieme road trip te gaan als je deze Volvo occasion met ruimte voor acht koopt.

Het moge duidelijk zijn dat onze koning der Nederlanden zich altijd in bijzondere voertuigen laat vervoeren. Als het gaat om limousines is het vaak een verlengde sedan. Momenteel bijvoorbeeld een door RemetzCar verlengde Audi A8L. Daarvoor was het echter wel eens een verbouwde Volvo. Eentje die je wellicht nog wel kent is een verlengde Volvo S80.

Nilsson

Deze S80 werd gebouwd door een firma die er wel verstand van heeft: Nilsson Special Vehicles. Dit Zweedse bedrijf bouwt Volvo’s om tot ‘nuttige voertuigen’. Denk aan ambulances, begrafenisauto’s maar dus ook limousines. Vandaag hebben we een Volvo S80 limousine occasion, precies zoals de koning hem ook heeft gehad. Dat kun je toch niet van alle auto’s zeggen.

Volvo S80 limousine occasion

Laten we ons eens richten op de Volvo S80 occasion. Deze is dus omgebouwd door Nilsson om een verlengde limousine te zijn. De toegenomen wielbasis zorgt ervoor dat er een extra bank geplaatst kon worden, met de rug naar de bestuurder toe. Dit brengt het totaal aantal zitplaatsen van vijf naar acht. En dat allemaal met riante beenruimte.

Achterin heb je trouwens ook het gevoel dat je vorstelijk rijdt, met een eigen aircopaneeltje voor je eigen airco-zone en heb je een tussenschot voor als je niet met je chauffeur wil praten.

Verder is het ‘gewoon’ een Volvo S80 occasion uit 2001. Wel eentje die er prima uit ziet. Dat mag ook wel, want hij heeft maar 59.869 km achter de kiezen. Het gaat om de 2.4 liter benzinemotor met 170 pk die gekoppeld is aan een automatische versnellingsbak. Voor het geval je zelf wil rijden in deze auto, wat niet perse hoeft.

Je kunt je dus voelen als een koning in een auto die de koning(in) heeft gehad. Deze verlengde Volvo S80 occasion staat te koop op Marktplaats voor 16.950 euro. Omdat er niet perse richtlijnen zijn gegeven voor met hoe veel mensen je in een auto mag zitten, mag je met meer mensen in deze Volvo dan in je huis. Maar onthoud, dat heb je niet van ons gehoord.