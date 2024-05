Dit is de duurste Ferrari 812 van Nederland

De duurste Ferrari 812 GTS van ons land is dan ook een heel erg mooie auto.

Het was een sensationele introductie afgelopen week. Nee, niet de nieuwe dropveter lingerie-lijn van Marlies Dekkers, maar de geheel nieuwe Ferrari 12cilindri. Bij Ferrari zijn ze intens slecht met het bedenken van namen sinds van de epische drie cijfers zijn afgestapt.

Maar we kunnen niet gaan lopen zeuren op een epische stomme naam als de auto een atmosferische twaalfcilinder heeft! Ferrari introduceerde meteen de open versie van de 12cilindri en dat is goed nieuws voor mensen met zonnebrandcrème en een paar functionerende oren. Dan kun je namelijk die V12 veel beter horen.

Nog eventjes wachten

Mocht je er eentje willen hebben, moet je geduld hebben. Bij Ferrari moet je soms erg lang wachten voordat er een productieplaats beschikbaar is. Ze bouwen namelijk net wat minder auto’s dan dat er vraag naar is. De Nederlandse prijs moet nog bekend gemaakt worden en dan moet je dus nog toegewezen worden om er eentje te mogen kopen. Origineel is het idee natuurlijk niet, Ferrari heeft het afgekeken van pretpark-entrepeneur Eric Cartman.

Om het wachten te verzachten kun je er dus ook voor kiezen om een snel een occasion van de vorige generatie te kiezen. In dit geval is dat dan de 812 GTS in een heel erg bijzondere specificatie. We vonden eerst deze groene, maar dat bleek helaas een wrapje te zijn. Een Ferrari met een wrap is op zich geen slecht plan (koop de verstandige kleur, wrap ‘m in een leuke kleur), maar ergens is het een beetje knaak om je peperdure sportwagen te voorzien van een folie.

Prijs duurste Ferrari 812 GTS

Dit exemplaar is mat blauw. Normaal gesproken is mat ook een beetje ‘iffy’, maar in combinatie met de gele details ziet het er toch wel geweldig uit. Het is ook meer zijdematglans, dan écht mat. De gele details blijven niet beperkt tot de striping, schild en remklauwen. In het interieur is er gekozen voor gele stiksels. Verder is er gebruikt gemaakt van leer en alcantara. Een leuke verwijzing is het blokjespatroon in de bekleding, dat moet refereren aan de Ferrari’s uit de jaren ’70.

Aan de optielijst te zien, zijn er niet veel items die níet zijn aangevinkt. We gaan het gewoon zeggen: FULL OPTIONS!!1! Dat kun je ook wel zien aan de prijs, want goedkoop is ‘ie niet. De verkopende partij vond een prijs van 799.740 euro een keurige prijs. Ouch. Dat is een hele hoop geld. Nu is het een heel erg laat exemplaar (van 2024) met heel erg weinig kilometers (2.174 km). Het is ook nog eens een Nederlandse auto, dus veel beter gaat het natuurlijk niet worden. Op die prijs na dan. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Bekijk hier de rijtest met de Ferrari 812 Supersnel:

