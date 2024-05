Video – Politie zet complete trouwstoet aan de kant

De politie heeft het voor elkaar gekregen om een hele trouwstoet met 20 (huur)auto’s aan de kant te zetten.

Afgelopen vrijdag was er weer een trouwerij gaande en dat was ook op de A4 te merken. Daar trok namelijk een trouwstoet de aandacht met opmerkelijk gedrag. Zo waren er bijvoorbeeld mensen uitgestapt op de snelweg. Ongetwijfeld zal er ook het nodige getüterd zijn.

De politie kreeg klachten binnen over de trouwstoet en heeft daarom het hele zooitje langs de kans gezet. Op een filmpje wat nu rondgaat is te zien hoe een stoet van 20 auto’s langs de kant staat. We spotten onder meer een McLaren 720S, een Lamborghini Urus, een Rolls-Royce Ghost, een Audi RS Q8 en – uiteraard – een G63 AMG.

Het lijkt erop dat de politie ter plekke geen bekeuringen heeft kunnen uitdelen, maar volgens een woordvoerder wordt er gekeken of er camerabeelden zijn. Op die manier kunnen de overenthousiaste bruiloftsgasten wellicht met terugwerkende kracht bestraft worden.

Video: cjvaals010 op TikTok