Deze E55 AMG op Marktplaats vereist een vliegbrevet

Dat claimt althans de verkoper.

Onlangs vergeleken we nog de W212 AMG met de W213 AMG. Voor de okkazie van vandaag moeten we echter nog wat verder terug in de tijd. Deze E is er namelijk eentje van de generatie W211. Dat betekent eveneens dat de typeaanduiding al verklapt dat het om een exemplaar gaat van voor de facelift. Na de lift kreeg de W211 namelijk al het inmiddels legendarische atmosferische M156 blok onder de kap en werd het plaatje achterop veranderd in E63 AMG.

Is het daarmee ook meteen een minder begerenswaardige optie? Nou ja, ja en neen. Net als bij opvolger W212 genieten de facelift versies van de W211 generatie een enigszins betere reputatie op het gebied van de betrouwbaarheid. Laten we voorzichtig zeggen dat Mercedes op dit vlak niet zijn beste periode doormaakte van circa 1995 tot circa 2005. Tevens ontbeer je met de E55 AMG dat heerlijke atmosferische blok dat de E63 wel heeft.

Máár, daar staat tegenover dat de krachtbron uit de E55 ook zijn charme heeft. In de basis is het gewoon het M113 blok dat Mercedes destijds ook in haar ‘500’-modellen gebruikte. De AMG-versies hebben echter een langere slag, en vervolgens werd er ook nog een joekel van een compressor opgezet. Oké, oké, ze hebben vast ook wel wat andere motoronderdelen veranderd en verstevigd zodat de boel heel bleef. Het blok zit ook in de Mercedes SLR. Aan bragging rights dus geen gebrek.

Het exemplaar dat je hier op de foto’s ziet is uitgevoerd in de kleur curbanitsilber en volbehangen met opties zoals je dat verwacht van een dergelijke auto. De originele prijs van deze Nederlandse auto bedroeg 139.940 Euro. Inmiddels staan er echter 168.197 kilometers op de klok en wil de verkoper 19.950 Euro hebben voor de 476 pk sterke Merc. De advertentie is echter wel een klein beetje apart. Deze mix van kleine lettertjes en ALLCAPS zien we niet zo vaak.

“BETAALBARE PORSCHE KILLER ….Werkelijk BEANGSTIGEND SNEL …. Vliegbrevet vereist … haha ….

SUPER UITSTRALING … STOERE orginele E55 V8 Kompressor AMG … SPRINGT er aan ALLE Kanten UIT ……. Uitgevoerd ZONDER LOGO’S ….. WOLF in Schaapskleren EERLIJK is eerlijk … Wat kun Je nu kopen tot 20.000 Euro … met zoveel Vermogen … zo Bloedsnel … zo Betrouwbaar … en met zo’n FUN FACTOR GAAT U er maar even VOOR ZITTEN … NU te KOOP … Deze auto is door ons PRIVE bereden ABSOLUUT een COLLECTORS ITEM … ” ECHTE ” zijn bijzonder SCHAARS ORGINELE … NL auto … Alle BOEKJES … NAP Autopas … SUPERSTRAK … Niet in Gerookt ALLE Denkbare OPTIES … NIEUWPRIJS destijds … 139.940 Euro VERZIN het maar … 95% kans … dat het er OP of AAN zit SUPER KLEUR .. CURBANIT SILVER .. met de Bumpers .. Spiegels .. Stootlijsten … Handgrepen … Dorpellijsten … en de Subtiele Achterspoiler … OOK in kleur ………… En ZEER CHIQUE .. maakt de COMBI .. van de CHROME LIJSTJES .. op de Stootlijsten Rondom … en in de Gril BLAUW … ZONWEREND Glas DE Combinatie van de KLEUR met de ZWARTE wielen STAAT echt BRUUT … Moet U zien … Veel MOOIER dan de Foto’s WEERGEVEN”

En zo gaat het nog even door. Laat jij je hierdoor afschrikken, of wordt deze E binnenkort jouw valentijn? Laat het weten, in de comments.



Bedankt Reggie-Boy voor de tip!