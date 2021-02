Is deze E63 AMG Estate de coolste station van Marktplaats? - Autoblog.nl

Met deze E63 AMG Estate kun je bescheiden blaffen.

Gisteren werden we er nogmaals aan herinnerd: de dikke V8’s bij AMG gaan verdwijnen. Binnenkort wordt het allemaal elektrisch, waterstof of een andere duurzame vorm van transport. Is dat jammer? In veel gevallen maakt het niet uit. Een E250 viercilinder is ook niet iets om warm van te worden. Dat kan heus elektrisch. Maar zo’n AMG?

Mercedes E63 AMG Estate

Daarin is het wel een beetje jammer. Die motoren hadden een waar karakter, iets dat een elektromotor in veel mindere mate heeft (en dan zijn we nog héél positief). Maar ook bij de E63 AMG is de milieuregeling verantwoordelijk geweest voor downsizing. Deze E63 AMG Estate die we vonden op Marktplaats is ‘Peak AMG’. Deze ‘S212’ biedt het meest moderne exterieur en interieur, in combinatie met de meest klassieke techniek.

Atmosferische V8

En laten toch meteen even beginnen met de techniek. Deze E63 AMG Estate heeft namelijk een 6.2 liter grote V8 onder de kap. Deze levert 525 pk bij 6.800 toeren en 630 Nm bij 5.200 toeren. Ah, de geneugten van een atmosferische motor. Een groot gedeelte van de brandstof wordt omgezet in geluid. Er wordt veel geluid geproduceerd, dus er is veel brandstof nodig om de M156 te laten zingen. Volgens Mercedes loopt het apparaat 1 op 7,8 gemiddeld. Het verbruik in de stad is zelfs 1 op 5,3. En dan zijn dat nog de positieve (NEDC)-beloftes. Man, wat was 2010 leuk.

Incognito E63 AMG Estate

Dit zwarte exemplaar is lekker incognito. Uiteraard was een kleurtje leuker geweest op deze E63 AMG Estate. Maar ondanks de mogelijkheid om dat te doen, zijn de meeste Noord-Europese auto’s zilver, grijs of zwart. Ach ja, zo kun je nog anoniemer door het leven, op de cruise control 100 km/u rijden, wachtend op het ene gaatje dat je enkele moment van vrijheid kan ervaren. We weten allemaal hoe het gaat, even de snelheid eruit laten lopen (goed opletten achter je), een paar seconden volgas geven en genieten om vervolgens weer braaf te doen en extreem veel belasting te betalen voor de geneugten van het petrolhead zijn in Nederland.

Ideale auto

Vaak willen we een auto die alles kan doen. Is dit dan niet de ideale auto? De sensationele motor is al besproken. De rest van de auto is ook briljant. Maar waarom geen compactere C63 AMG kiezen? Nou, deze E63 AMG Estate is namelijk een écht ruime stationwagon. Je kunt namelijk bijna twee kuub aan spullen meenemen, als je de bank neerklapt. Ook is de ruimte op de achterbank prima voor elkaar, óók als je volwassenen wilt gaan vervoeren. Dat wordt lastig in een C63. Qua luxe-items zitten de meeste gadgets die je maar nodig kunt hebben erop. Dat is het voordeel van een luxe Mercedes. 10 jaar voordat het gemeengoed wordt in de klasse, kun je het op zo’n dikke E of S bestellen.

Prijs E63 AMG Estate

De prijs van zo’n toekomstige klassieker zal wel idioot hoog zijn, niet waar? Dat valt eigenlijk best mee. Deze E63 AMG Estate kost namelijk 35.900 euro. Een puntje van kritiek: graag zouden we de ster op de motorkap willen zien. Naast het feit dat er niets leuker is dan achter zo’n ster aan cruiser, is het ook handig als je het ESP hebt uitgezet. Interesse? Bekijk hier de Mercedes E63 AMG Estate advertentie.

Meer lezen? Dit zijn de 21 coolste stationwagens: dit zijn ze!