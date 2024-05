Lewis Hamilton in top-10 rijkste Britten onder 40 jaar oud

Ja, Lil’ Lewis doet het financieel lekker met dat gerace. Maar hoe rijk is de zevenvoudig kampioen nu eigenlijk echt?

Het slijk der aarde, aan de ene kant heeft het zoveel negatieve connotaties, maar stiekem wil iedereen het toch hebben. Liefst in copieuze hoeveelheiden. Leuke auto’s, mooie huizen, maar vooral natuurlijk een wat grotere vrijheid om te doen en laten wat je wil. En met wie je dat wil. Engnekkerij op het werk? Oké, doei. Interessante iemand (m/v/i) op het oog? Maak de agenda vrij en etaleer de veren van de pauw.

Op iedere leeftijd is een beetje financiële armslag hebben handig. Maar hoe eerder je er beschikking over hebt, hoe beter. Zodoende spreken lijstjes van ‘de rijkste…’ of ‘de rijkste onder XX jaar oud’ altijd tot de verbeelding. Uw trouwe verslaggever vindt het natuurlijk plat om er een artikel aan te besteden. Maar ja, jullie lezen het allemaal massaal en de broodheer wil liefst ook iets overhouden aan het eind van de maand. Dus bij deze.

Lil’ Lewis komt alleen dit jaar nog in aanmerking voor het lijstje van de rijkste Britten onder de 40. En hij zet dit feit luister bij door keihard de top-10 in te knallen met een vermogen van 350 miljoen Pond. Een lekker bedrag, hoewel de Brit in zekere zin pech heeft. De salarissen in de F1 voor de echte toppers exploderen as we speak. Nu heeft Lewis als het meezit nog wat jaren te gaan bij Ferrari. Maar onze held Max is als hij 40 is natuurlijk al dik miljardair, om maar wat te noemen. Ach, zo gaan die dingen.

Nu vraag jij je natuurlijk vooral af ‘wie staan er dan nog meer in zo’n lijst?’. Wel, Ed Sheeran bijvoorbeeld. Hij staat achter Lewis op P10 met 340 miljoen Pond. Golfer Rory McIlroy heeft 225 miljoen te besteden. Zangvogels Harry Styles en Adele hebben respectievelijk 175 en 170 milli. Harry Potter en zijn vriendinnetje 90 respectievelijk 59 miljoen. Tennisser Andy Murray een mooi afgeronde 100 miljoen. En dan zijn er nog wat voebelers aan de staart van het lijstje.

In de bovenste regionen staat echter, omdat het Engeland is, toch nog oud geld. Lijstaanvoerder is de 33-jarige Duke of Westminster, Hugh Grosvenor. Hij is de peetoom van George Prince of Wales, de toekomstig koning van het Verenigd Koninkrijk en erfde zijn vermogen van ruim 10 miljard toen hij 25 was. Tweede plek gaat naar Lady Charlotte Wellesley, eveneens 33 en een afstammeling van koningin Victoria, met ruim 2 miljard. Op P3 staat de eerste selfmade man, een tech-k0ib0i. In Euro’s is hij al bijna miljardair, maar in Ponden moet hij nog even doorsparen op zijn studentenrekening.

Zo, weet je dat ook allemaal weer. Nog meer lezen over rijke F1 coureurs kan hier. Op welke plek zou jij ongeveer staan in de lijst als je een Brit zou zijn? Laat het weten, in de comments!