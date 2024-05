Duitsland gaat EV doelen voor 2030 never nooit halen

Duitsland kan veel, maar de EV doelen van de Duitse overheid voor 2030, gaan onder geen beding gehaald worden. Lang niet zelfs. De vraag naar elektrische auto’s is mager.

Overschat niet wat je kan doen in een jaar, maar onderschat niet wat je kan doen in tien jaar. Het is een gevleugeld gezegde. Maar soms overschat je ook wat je kan doen in tien jaar. Zo ondervindt momenteel in ieder geval de Duiste overheid. Enkele jaren geleden zijn er fantatische doelen gesteld om de toekomst helemaal ‘groen’ te maken. Zo moesten er in de Bundesrepublik in 2030 maar liefst 15 miljoen elektrische auto’s rondrijden. Maar de praktijk, blijkt weerbarstig.

Momenteel rijden er in Duitsland met nog een dikke vijf jaar te gaan…een kleine 1,5 miljoen EV’s rond. Dat aantal is mede bereikt door forse stimulering vanuit de overheid. Zowel private als zakelijke klanten kwamen in aanmerking voor duizenden Euro’s korting van de Duitse staat bij de aanschaf van een EV. Maar die stimulering is nu ernstig afgeschaald. En zoals verwacht, is de vraag daardoor ingezakt. Volgens de ACEA is de verkoop van EV’s in Duitsland in maart van jaar op jaar met 28,9 procent achteruit gekacheld.

Dit terwijl om de doelen te halen, EV’s juist de hele tent hadden moeten overnemen. Of toch bijna de hele tent. Een simpele rekensom: er moeten nog 13,5 miljoen EV’s bij om het doel te bereiken. Maar de verwachte totale automarkt in de periode die resteert, schatten experts op 20,9 miljoen auto’s. Dat wil zeggen dat vanaf nu, 65 procent van alle verkocht auto’s een EV zou moeten zijn. En dat is het lang niet. In april was het namelijk…12,2 procent.

Automobilwoche stelt dan ook dat, in het gunstigste geval, er in 2030 8,65 miljoen EV’s kunnen rondrijden. Maar in het ‘slechtste’ geval, kunnen het er ook 4,71 miljoen worden. De middenweg-verwachting komt uit op 6,15 miljoen elektrische auto’s. Aanzienlijk minder dan de helft van het doel dus. Waarvan akte.

Koop jij binnenkort wel een EV, of ruil je net als onze zoetgevooisde reporter @nicolasr juist je EV weer in voor een dieselbeuker de volgende keer? Laat het weten, in de comments!