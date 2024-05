Nagelbijter: Verstappen wint met minder dan een seconde in Emilia Romagna!

Verstappen wint wel, maar niet met 30 seconden in Emilia Romagna. Spann00000nd.

En daar gaan we dan. Na twee weekends met sprint races, daalt het circus neer in Europa voor een normaal weekend op een klassiek circuit dat druipt van de historie. Het verraad van 1982. De tragedie van 1994. Het epische gevecht tussen Alonso en Schumacher in 2005. Meer race-sfeer dan op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari gelegen aan de Piazza Ayrton Senna da Silva nummer 1 ga je niet of nauwelijks vinden.

Maar we hopen natuurlijk vooral dat de race vandaag zonder tragedie doch met de nodige spanning verloopt. En dat zou zo maar kunnen, want de McLarens hebben een stapje gezet. In Miami was team oranje al snel en ook gisteren in de kwalificatie kwamen ze heel dicht in de buurt van Max. Vandaag wordt echter de echte bewijsvoering neergelegd. Heeft Max op rees pees de rest van het jaar een concurrent?

Start

Verstappen en Norris zijn beiden ongeveer even goed weg. De volgorde van de top-6 verandert niet. Daarachter zakken de VCARB’s beide twee plekken terug. De steenrijke Hamilton en Perez winnen daardoor beide een plekje. Hulkenberg gaat zelfs beide VCARB’s voorbij en wint twee plaatsen. Stroll valt een beetje enthousiast Ocon aan, maar komt niet voorbij aan de Fransman. Inhalen is hier dan ook, niet echt makkelijk.

Er gebeurt niet heel veel totdat Albonio opeens traag rijdend in beeld komt. Hij heeft een technisch probleem. Verstappen zet vervolgens een snelste ronde neer en heeft 2,5 seconde te pakken op Norris. Het is niet de straatlengte die we eerder dit jaar gezien hebben (zeker niet). Maar het ziet er nog steeds relatief comfortabel uit voor de Nederlander.

Het feit dat niet beide McLarens achter hem aanzitten helpt ook mee. Piastri is duidelijk sneller dan Sainz, maar komt er niet voorbij. Zo is het een kostbaar foutje geweest van McLaren gisteren wat er nu voor zorgt dat hun kansen wat gereduceerd zijn. Ricciardo is de eerste die binnenkomt voor een regulier stop. Hij was klem komen te zitten achter Perez, die op hards in gestart en mikt op een lange eerste stint.

Terwijl Alonso’s linker voorrem wat vlammetjes uitspuwt tijdens zijn stop, gaat Tsunoda voorbij aan Hulkenberg tijdens de pitstops. Ondertussen hakt Verstappen het gaatje richting Norris naar 4 seconden en daarna al snel vijf seconden. Helaas, de McLaren zit in de buurt, maar nog net niet dicht genoeg voor een direct tweegevecht. De MP vreet sneller door de banden heen. Dat was het dus voor de zege vandaag. Verstappen wordt gewoon makkelijk kampioen!

Mid Race

Perez schiet dan even de baan af en verliest veel tijd alsmede het beste van zijn banden. Althans, daar zal nu een bak zooi opzitten en dat helpt meestal niet. De Mexicaan laat nog maar eens zien hoe goed Max is. Of in ieder geval hoe goed Max de Red Bull aan de praat krijgt terwijl anderen daar minder in slagen.

Norris pit dan als eerste van de top-5 en komt terug…achter Perez. Dat is niet lekker. Het duurt echter niet lang, want Perez heeft op oude banden geen kans om te verdedigen. Verstappen pit twee ronden later en als hij weer op de baan komt is het verschil met Norris een kleine vijf seconden. Opvallend is wel dat Max bij het binnenduiken van de pit zijn wielen blokkeert. Het zal toch niet dat hij nog boven de limiter zat? Voorlopig zien we niks in beeld komen van de FIA…

Leclerc en Sainz rijden iets langer door en gaan zo kortstondig aan de leiding. Maar deze weelde voor de tifosi duurt niet lang. Leclerc komt binnen en komt dan ook eerst achter Perez terecht, die hij vervolgens snel inhaalt. Daarna komt ook Sainz binnen. Die komt eveneens achter Perez terecht, maar cruciaal genoeg daarmee ook achter Piastri. De Ozzie is dus een plekje opgeschoven. En Sainz doet er vervolgens een ronde te lang over om Perez te verschalken.

De Mexicaan heeft sowieso weer een matige race die nergens heen lijkt te gaan. Hij wordt ingehaald door Russell voor P6 en moet dan nog gaan pitten en valt dan weer enorm ver terug. Daarna heeft hij dan natuurlijk wel vers rubber. Goed, we gaan zien wat hij daarmee dan kan bereiken.

Finish

Leclerc lijkt even aan te kunnen gaan dringen bij Norris voor P2. Maar dan vindt NOR opeens weer de snelheid. Hij loopt zelfs een beetje in op Verstappen. Een beetje veel zelfs. In een ronde is het een seconde, de volgende ronde acht tienden. Max snapt de boodschap en zet er een tandje bij. Het gat stabiliseert zich dan.

Of toch niet! Opeens loopt het gat terug naar vier seconden. En dan drie seconden. 2,5 seconden…Nog zeven ronden te gaan. Verstappen voelt de druk en vervloekt de VCARB op zijn pad. Op de hards komt de McLaren tot leven. Anderhalve seconde en vijf ronden. Max perst er alles uit, maar Norris komt tiende voor tiende dichterbij.

Wat een snoozefest leek te worden is opeens toch een nagelbijter. Norris zit echter nét buiten DRS range de laatste keer dat de twee over start-finish komen. Verstappen wringt ‘m over de lijn. Maar…We hebben een kampioenschap dames en heren. Of tenminste geen zekere winnaar elke race.

Leclerc wordt derde op minder dan 8 seconden, Piastri vierde en Sainz vijfde. Daarna volgen de twee Mercs voor Perez, Stroll en Tsunoda. Volgende race: Monaco. We vermoeden zomaar dat Max daar niet zo makkelijk een klinkende zege pakt als vorig jaar na deze slowburner vandaag.