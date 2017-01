Zo gappen Baltische boeven jouw Duitse dikbolide

Of je Range Rover...

De federale politie Antwerpen heeft in Litouwen elf verdachten gearresteerd die verantwoordelijk worden geacht voor het stelen van dure (apparatuur uit) auto’s in België en Nederland. De federale flikken verbleven hiervoor twee weken lang in Litouwen, om hun collegae aldaar bij te staan in dossier ‘Wizzard’. Of Victor Reinier en Angela Schijf een rol spelen in de zaak is onduidelijk, maar je zou verwachten van wel.

Toch gaat het hier om serieuze zaken. Volgens HLN wordt de bende verdacht van zes diefstallen van Range Rovers (rijtest) in de regio Antwerpen. Maar dat is nog niet alles! Naast de diefstal van de populaire SUV’s koppelt de politie ook nog 85 inbraken in auto’s aan de steelmeneren. Het gaat daarbij vooral om inbraken in Duitse auto’s om de prijzige elektronica uit de dashboards te ontvreemden. De inbraken vonden plaats in België en Nederland.

Tot zover eigenlijk niks nieuws onder de zon, maar opvallend is dat deze boeven zich bedienden van een relatief nieuwe methode om de auto’s te klauwen. Volgens de directeur van de Federale politie Stanny De Vlieger plaatsten de schelmen zendertjes op de auto om het ideale steelmoment te bepalen:

“Ook criminelen gebruiken hightechapparatuur. Wanneer de eigenaar z’n Range Rover parkeerde, bijvoorbeeld aan de supermarkt, plaatste de bende een tracer onder de auto. Da’s een werkje van niets. Het zendertje plakt met een magneet aan de carrosserie. Het zendt signalen uit die via gps worden opgevangen. Zo kan de bende op haar computer volgen waar de eigenaar woont en wanneer zijn auto geruime tijd stilstaat. Voldoende informatie om de auto te stelen. Meestal hebben zij ook elektronische apparatuur om de wagen te ontgrendelen en ermee weg te rijden.”

Check je auto voortaan dus regelmatig even op zendertjes.

Bedankt Wouter voor de tip!